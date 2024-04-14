Росія готується до чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції.
Про це попередили в Генеральному штабі.
У відомстві посилаються на дані розвідки.
РФ готує провокацію на ЗАЕС під фальшивим прапором
До яких дій можуть вдатися росіяни - не уточнюється.
«Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи», - йдеться у повідомленні.
Україна заперечує звинувачення росіян
Протягом останнього часу окупанти кілька разів намагалися звинуватити Україну в атаці безпілотників на обʼєкти станції.
«Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС», - наголосили в Генштабі.
У відомстві заявили, що Україна відповідально ставиться до безпеки ядерних обʼєктів, а безпека ЗАЕС не може бути гарантована, поки на станції перебувають російські війська.
Вперше з 2022 року ЗАЕС перевела усі реактори в «холодний зупин»
Напередодні Запорізька атомна електростанція перевела шість реакторів у стан «холодного зупину».
«Останній, четвертий блок вийшов на цей робочий стан рано вранці в суботу, що підтвердив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі», - повідомили в Міненерго.
У відомстві пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи.
«Під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено», - пояснили в міністерстві.
Також у такому стані реактори АЕС потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.
У Міненерго зазначають, що проблема з водою стала гострішою, коли окупанти зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.
Коментарі (0)