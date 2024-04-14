Росія готується до чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це попередили в Генеральному штабі.

У відомстві посилаються на дані розвідки.

РФ готує провокацію на ЗАЕС під фальшивим прапором

До яких дій можуть вдатися росіяни - не уточнюється.

«Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи», - йдеться у повідомленні.

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Україна заперечує звинувачення росіян

Протягом останнього часу окупанти кілька разів намагалися звинуватити Україну в атаці безпілотників на обʼєкти станції.

«Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС», - наголосили в Генштабі.

У відомстві заявили, що Україна відповідально ставиться до безпеки ядерних обʼєктів, а безпека ЗАЕС не може бути гарантована, поки на станції перебувають російські війська.