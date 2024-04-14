Росія готується до чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це попередили в Генеральному штабі. 

У відомстві посилаються на дані розвідки. 

РФ готує провокацію на ЗАЕС під фальшивим прапором

До яких дій можуть вдатися росіяни - не уточнюється. 

«Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи», - йдеться у повідомленні. 

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Україна заперечує звинувачення росіян 

Протягом останнього часу окупанти кілька разів намагалися звинуватити Україну в атаці безпілотників на обʼєкти станції. 

«Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС», - наголосили в Генштабі. 

У відомстві заявили, що Україна відповідально ставиться до безпеки ядерних обʼєктів, а безпека ЗАЕС не може бути гарантована, поки на станції перебувають російські війська. 

Вперше з 2022 року ЗАЕС перевела усі реактори в «холодний зупин»

Напередодні Запорізька атомна електростанція перевела шість реакторів у стан «холодного зупину». 

«Останній, четвертий блок вийшов на цей робочий стан рано вранці в суботу, що підтвердив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі», - повідомили в Міненерго. 

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У відомстві пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи. 

«Під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено», - пояснили в міністерстві. 

Також у такому стані реактори АЕС потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки. 

У Міненерго зазначають, що проблема з водою стала гострішою, коли окупанти зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.

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