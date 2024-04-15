Ввечері в неділю, 14 квітня, російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро та Дніпровському району, повідомляє ДСНС України та голова ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного обстрілу, попередньо, постраждало 13 людей. Серед них одна дитина.

Пошкоджень зазнав приватний сектор Дніпровського району. Внаслідок удару пошкоджені 33 будинки й 11 авто.

У Любимівській громаді вибухова хвиля пошкодила автомобіль, який їхав дорогою.

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Обстріл Дніпропетровської області: що відомо

Станом на ранок 15 квітня ворог не перестає обстрілювати Дніпропетровську область, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.  За його даними, вечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольщину.

«По райцентру та Червоногригорівській громаді вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок. Мешканці неушкоджені.

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Керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" назвала напрямки на яких російська армія штурмує українські позиції.

Вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог цілив у інфраструктурний об'єкт. Люди цілі. Наслідки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина.

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Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працювали на місцях, фіксували порушення законів та звичаїв війни з боку військових РФ. Психологи ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу.

Остаточні наслідки атаки наразі встановлюють.

Нагадаємо, вдень 2 квітня російська армія атакувала ракетами Дніпро. Внаслідок ракетного удару пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків і 25 авто. Постраждали 18 людей, серед яких п'ятеро дітей віком від 14 до 17 років. 

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