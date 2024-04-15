"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої копіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі".

Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною.

Що відомо про нового командувача ОК "Захід"

Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, в сім'ї військовослужбовця.

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Вже в 1990 році він служив у танкових військах, після чого вирушив на службу до Німеччини. Повернувся до України вже в 1992 році.

Закінчив Національну академію оборони України (1999−2001, 2019−2021 рр.).

У 2003 році служив у морській піхоті Криму. Пізніше перейшов до берегової охорони.

Участь Шведюка в АТО

У 2014 році Шведюк переїхав разом із сім'єю до Чернівців. Вже в 2015 році був призначений на посаду начальника штабу - першого заступника командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України.

У 2016 році обійняв посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".

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З 2018 по 2019 роки командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою.

Повномасштабне вторгнення Росії

Повномасштабне вторгнення Шведюк зустрів на посаді заступника командувача сил ТРО ЗСУ, з березня 2022 року був начальником штабу угруповання Об'єднаних сил.

З січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу - заступника командувача Сил ТрО ЗСУ.