Командувачем військ Оперативного командування "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк.
Генерал подякував за довіру командуванню.
"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої копіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі".
Що відомо про нового командувача ОК "Захід"
Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, в сім'ї військовослужбовця.
Вже в 1990 році він служив у танкових військах, після чого вирушив на службу до Німеччини. Повернувся до України вже в 1992 році.
Закінчив Національну академію оборони України (1999−2001, 2019−2021 рр.).
У 2003 році служив у морській піхоті Криму. Пізніше перейшов до берегової охорони.
Участь Шведюка в АТО
У 2014 році Шведюк переїхав разом із сім'єю до Чернівців. Вже в 2015 році був призначений на посаду начальника штабу - першого заступника командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України.
У 2016 році обійняв посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".
З 2018 по 2019 роки командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою.
Повномасштабне вторгнення Росії
Повномасштабне вторгнення Шведюк зустрів на посаді заступника командувача сил ТРО ЗСУ, з березня 2022 року був начальником штабу угруповання Об'єднаних сил.
З січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу - заступника командувача Сил ТрО ЗСУ.
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