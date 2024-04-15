На кордоні в Сумській області прикордонники вкотре відбили атаку ворожої ДРГ, яка намагалася проникнути на територію України, повідомляє ДПСУ.

Вилазка ДРГ на Сумщині

У ДПСУ зазначають, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області залишається досить високою, а для протидії ворожим диверсантам підрозділи Сил оборони вживають усіх можливих контрзаходів.

«Учора на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора», – повідомляє ДПСУ.

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За інформацією служби, по диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, ті, відстрілюючись зі стрілецької зброї, відступили.

Активність російських ДРГ на Північному напрямку

Російські ДРГ регулярно намагаються проникнути на територію України, перетнувши кордон на Північному напрямку. Лише в березні три російські ДРГ намагалися прорвати кордон на Сумщині.

Прикордонники регулярно попереджають усіх про активність диверсантів у регіоні. В лютому в Сумській області навіть обмежили рух автівок біля кордону з РФ.

Також наприкінці березня керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко попередив про загрозу спроб проникнення на територію Києва російських диверсійно-розвідувальних груп.