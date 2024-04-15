Сьогодні вранці, 15 квітня, на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з ремонту електричних мереж у Чернігівській області. В результаті підриву автомобіль згорів. Двох працівників госпіталізовано.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.