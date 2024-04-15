Сьогодні вранці, 15 квітня, на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з ремонту електричних мереж у Чернігівській області. В результаті підриву автомобіль згорів. Двох працівників госпіталізовано.
Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ", - сказав Чаус.
Автомобіль енергетиків Toyota Hilux підірвався між селами Вербівка та Аткильня Добрянської громади. Осколкові поранення дістали два чоловіки 1976 та 1973 років народження.
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