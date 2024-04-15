Ситуація в Україні вимагає скоординованої міжнародної реакції, подібної до тієї, яка була після удару Ірану по Ізраїлю, заявили деякі чеські офіційні особи, які підтримали Ізраїль.

Іран атакував Ізраїль

Іран атакував Ізраїль у суботу, застосувавши понад 300 безпілотників і ракет, але 99% з них були перехоплені ізраїльськими силами за підтримки союзників, йдеться в офіційних звітах Ізраїлю. За словами ізраїльських офіційних осіб, до захисту повітряного простору країни долучилися США, Велика Британія, Йорданія та Франція.

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Ескалація сталася після удару Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії, внаслідок якого загинув високопоставлений іранський генерал.

«Чехія рішуче засуджує дестабілізацію, спровоковану Іраном і його союзниками, які вирішили напасти на Ізраїль. Ми визнаємо право Ізраїлю на самооборону. Довготривала агресивна поведінка Ірану заважає регіону Близького Сходу жити в мирі та безпеці», – заявило МЗС Чехії у відповідь на атаку.

Більше по темі Українські спецслужби не підтверджують, що Іран нападе на Ізраїль найближчими днями Світ вже більше доби жваво обговорює інформацію про те, що Іран нібито готовий напасти на Ізраїль протягом найближчих двох днів. Kyiv Post звернувся по коментар до українських спецслужб

Чеські політики підтримали посилення захисту України

Деякі чеські політики вважають, що Україна, яка постійно перебуває під ударами з боку Росії, повинна отримати такий же захист.

«Нічний напад аятолли на Ізраїль було успішно відбито завдяки швидкій міжнародній реакції та готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією …», – написав у соцмережі X міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак (STAN).

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Інші політики, пов’язані з центристською партією STAN — партією уряду — погодилися з такою позицією.

«Україна заслуговує на такий же потужний захист, який Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників минулої ночі», — написала в соцмережі Х Дануше Нерудова, провідна кандидатка від STAN на виборах до Європарламенту.

Чеська євродепутатка Маркета Грегорова (Чеська піратська партія, Зелені), також долучилася до заклику більше захищати Україну.

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«Я повністю засуджую атаку Ірану на Ізраїль», – написала Грегорова, додавши: «На тлі вчорашньої обіцянки Шольца постачати Україні більше систем Patriot я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати протиповітряну оборону, яка також захистить українських мирних мешканців». Говорила вона про нещодавнє рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити в Україну додаткові системи ППО Patriot.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про допомогу Україні

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що необхідно зберегти допомогу Україні з боку США. «Підтримка України з боку США є абсолютно необхідною», — сказав Фіала в неділю перед візитом до США, де він має зустрітися з президентом Джо Байденом і представниками Конгресу США.

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Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс (R-LA-01) пообіцяв, що через напад Ірану на Ізраїль Палата продовжить голосування щодо допомоги Ізраїлю пізніше цього тижня. Поки що республіканці проти, оскільки допомога Ізраїлю в тому ж пакеті, що й допомога Україні й Тайваню.