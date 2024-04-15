Полтавський рятувальник Андрій Гречаний у неділю, 14 квітня, пробіг півмарафон Незламності в Києві, подолавши 21 км у важкому спорядженні, повідомляє ДСНС.
Спорядження рятувальника важить понад 20 кг.
Свій забіг чоловік присвятив колегам із Харкова, які загинули внаслідок повторного ворожого обстрілу.
Київський півмарафон незламності
Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу, був організований з метою підтримки українських бойових медиків — збору коштів для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.
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