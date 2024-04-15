Вони віддали своє життя, щоб врятувати життя інших

Київський півмарафон незламності

Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу, був організований з метою підтримки українських бойових медиків — збору коштів для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.