Полтавський рятувальник Андрій Гречаний у неділю, 14 квітня, пробіг півмарафон Незламності в Києві, подолавши 21 км у важкому спорядженні, повідомляє ДСНС.

Спорядження рятувальника важить понад 20 кг.

Свій забіг чоловік присвятив колегам із Харкова, які загинули внаслідок повторного ворожого обстрілу. 

Вони віддали своє життя, щоб врятувати життя інших

Київський півмарафон незламності

Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу, був організований з метою підтримки українських бойових медиків — збору коштів для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.

Advertisement

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Київ Пост
19 хвилин тому
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot War in Ukraine
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot
Київ Пост
56 хвилин тому
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе Ukraine
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Чеські політики: Україна має отримати таку ж підтримку, як Ізраїль після удару Ірану
Далі » Начальник Генштабу Естонії: Росія може пробитися через Харків, але не втримає місто