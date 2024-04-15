Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс заявив, що Росія може пробитися через Харків одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ, пише видання ERR.

Росія застосовує в Україні "тактику амеби"

На думку Митса, російські військові в Україні використовують так звану "тактику амеби": не маючи можливостей для глибокого прориву, вони експериментують із невеликими силами всюди, сподіваючись, що десь з'явиться шанс.

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Він зауважив, що останнім часом почастішали напади військ РФ на Харків, а кремлівські пропагандистські канали закликають стерти місто з лиця землі.

Митс вважає дивом те, що Харків досі знищений, адже розташований недалеко від зони бойових дій. Генерал заявив, що попри те, що Росія має можливість бомбити Харків, захопити його вона не може.

"Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам", - заявив він.

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За словами Митса, у Росії наразі в Україні більше військ, ніж два роки тому, але "рівень їхньої підготовки і рівень командування низький, на рівні групових рот".

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"Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", - додав генерал.

На його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що зробить її значно "тоншою". За словами генерала, війська РФ свідомо чи ні "використовують те, що можна назвати "тактикою амеби".

"Як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, попри втрати техніки, і сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість", - сказав Митс.

"Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", - додав він.

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Як живе під обстрілами прифронтовий Харків

Kyiv Post вирушив до Харкова, який з початку війни став прифронтовим містом, що постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Населення Харкова до повномасштабного вторгнення становило майже 1,5 мільйона, однак через постійні обстріли міста його населення зменшилося ледь не вдвічі.

Влітку 2022 року українська армія відігнала російські війська від міста й відновила контроль над кордоном, але до кордону так близько, що росіяни можуть діставати до міста практично всіма видами зброї масового знищення. До ракет і дронів останнім часом додались російські керовані авіабомби.

Удари відбуваються чи не щодня. Один із таких обстрілів знімальній групі Kyiv Post вдалося зафільмувати. Тоді війська РФ влучили приблизно за кілометр від місця, де перебували журналісти.

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Росія постійно застосовує ІПСО проти мешканців Харкова

Центр протидії дезінформації раніше повідомляв , що щодня завдаючи нищівних ударів по Харкову, росіяни одночасно посилюють "пропаганду страху" та спроби інформаційного впливу на жителів міста.

Кремль поширював наратив, що нібито міська влада Харкова "готується до здачі міста російським військам", а харківські чиновники нібито збираються найближчим часом тікати з міста, вивозять цінні речі й документи, виводять кошти тощо.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild не виключив нового масштабного наступу російських військ на Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення президент Росії Владімір Путін хотів забрати Харків, "тому що для нього це великий символ".

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Однак, запевнив Зеленський, Україна готова зірвати плани Росії щодо захоплення мільйонного міста: "Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося".