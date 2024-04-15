На в’їзді в Донецьку область зафарбували стелу з написами військових, про що повідомив паблік tp.pokrovsk в Instagram, опублікувавши відповідні фото і відео того, як виглядає стела після "оновлення".

У дописі вказані імена тих, хто пофарбував стелу - Вікторія Чорногор, Олег Боровик, Анатолій Шахов та Констянтин Деревінський.

Ролик демонструє, як люди зняли наліпки, стерли написи та зафарбували стелу.

Бійці розлючені тим, що стелу зафарбували

Українські військовослужбовці не приховують свого обурення. Командир взводу мінометної батареї з позивним "Гриня" в розмові з Kyiv Post наголосив: "Для декого війна вже закінчилася, і люди, які зчищали шеврони зі стели, явно не мають ані знайомих, ані родичів, хто був у цьому секторі. Буду повертатись назад - то наклею знов".

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"Хтось їхав пікапом туди і клеїв свій шеврон, а назад виїжджав бусом з табличкою "200" і написом "На щиті". Для когось це був шлях в один кінець", - додав "Гриня".

Командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" назвав таку ініціативу "дном".

"Пацани, "ворота Донбасу" оновили і пофарбували свіжою фарбою. Кожен хто їде, має залишити там свій підпис! Шкода… там було багато підписів від бійців, які загинули", - написав він у своєму Telegram.

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Військові - стела перетворилася на пам'ятку

Старший бойовий медик 78-го десантно-штурмового полку Олексій Васкевич у коментарі виданню "Межа" зауважив, що на стелі були наліпки підрозділів, які беруть участь у бойових діях, або волонтерські побажання, там було написано багато імен загиблих.

"Це стало певною меморіальною стіною, проте хтось чомусь вирішив, що це бруд, котрий можна просто зафарбувати та назвати це чисткою… вони намагаються не зберегти пам’ять, а прикути до себе увагу таким чином", - сказав Васкевич.

Організатори перефарбування не вважають стелу важливою

Втім, одна з ініціаторок пофарбування стели, Вікторія Чорногор, не сприймає суспільного обурення.

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"Дякуємо всім, хто підтримує і розуміє, що Стела - це не меморіал, Стела - це обличчя у першу чергу! Ця стела не приймає участь у бойових діях і надписи благодійних організацій і доставки піци... Ну, так собі", - написала вона в Instagram.