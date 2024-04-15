Для цього нові катанки, що надходять із Росії до Китаю через віддалений Сіньцзян-Уйгурський район, подрібнюють і декларують як брухт. Така схема вигідна і експортерам, і імпортерам, оскільки дозволяє зменшити митні відрахування через різницю в тарифах на брухт і новий метал, а також мінімізувати ризики потрапляння під західні санкції.

Російська мідна компанія (РМК) та її китайські покупці, аби уникнути сплати податків та обійти західні санкції, від грудня минулого року торгують новою мідною катанкою, маскуючи її під брухт, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Російська мідна компанія, аби уникнути сплати податків та обійти західні санкції, торгує новою мідною катанкою, маскуючи її під брухт.

Російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, тоді як на брухт — 10%. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.

Розбіжності між даними російської і китайської митниць свідчать про те, що продажі нової міді під виглядом брухту почалися в грудні.

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У публікації йдеться, що Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту в КНР, однак, за даними китайської митниці, від грудня імпорт Китаєм мідного брухту з Росії значно зріс, і майже всі поставки — 97% або 6434 тонни, відбулися через Сіньцзян.

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Російські ж дані вказують, що в тому ж місяці до Китаю продано лише 73 тонни мідного брухту, що в цілому відповідає показникам 2021-го і 2022-го років, коли щомісяця Китаю продавалося в середньому 95,3 тонни і 125 тонн мідного брухту відповідно.

У наступні місяці обсяги ще більше підскочили, і до лютого імпорт мідного брухту з РФ досяг рекордних 11 599 тонн на місяць.

Чим відрізняється мідний брухт від чистої міді

Співрозмовники видання стверджують, що відмінності між справжнім брухтом і замаскованою чистою міддю видно й візуально, оскільки брухт являє собою суміш пресованих дротів і трубок, які вже були у використанні, а подрібнені катанки мають вигляд нових довгих тонких стрижнів із чистої міді, згорнутих у спіралі для зручності транспортування.

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«Цей брухт із Росії де-факто є мідним прутом, але не декларується так», - сказав співрозмовник видання.