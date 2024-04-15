Вторгнення російської армії на нашу територію змусило ввести воєнний стан в Україні. Це означає особливі правила призову, тож зібрали для вас актуальні відповіді на запитання, що стосуються вручення повісток та алгоритму дій для військовозобов’язаних.

Вручення повістки військовозобов'язаному: як має виглядати документ

Постанова Кабінету міністрів України №1478 чітко затверджує форму повістки, яка має бути вручена військовозобов'язаному. Бланк повістки передбачає графу для завірення особи своїм особистим підписом — тільки це засвідчує факт отримання повістки.

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В Україні 2024 року зовнішній вигляд повістки, яку представники ТЦК дають вам на підпис, чітко регламентований. Там повинно бути вказане прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов’язаного. Далі обов'язкові пункти: вид повістки й чітко встановлена дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися. Повістка повинна містити уточнення щодо необхідних документів, назву органу, печатку, підпис, а також обов'язково прізвище, ім’я та по батькові начальника ТЦК та СП, який її виписав.

"Тобто, така повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП у разі дотримання правильності її оформлення та порядку вручення", – зазначила юристка Марина Бекало.

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Водночас новий закон про мобілізацію тепер визначає, що повістка-вимога ТЦК буде вважатися врученою, навіть якщо її не вручили особисто, і якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою проживання.

Тобто отримані повістки — це тепер всі ті, що були надіслані та знаходяться за останньою адресою чи місцем роботи військовозобов’язаного. При цьому, якщо ви не з'явилися до ТЦК до конкретної дати на вимогу, керівник ТЦК може ініціювати затримання особи, що порушує мобілізаційне законодавство. Фактично, особи призовного віку чи військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про кожну зміну свого місцепроживання, тобто, якщо вони не зробили цього — провина все одно буде лежати на них.

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Так, якщо ваше місце реєстрації збігається з надісланим поштовим повідомленням, і ви не повідомляли про зміну місця проживання, то повістка з відміткою про неможливість вручення з причини відсутності адресата на місці буде все одно вважатися повідомленням для вас про явку в ТЦК. У разі неявки вас можуть притягнути за статтею як ухилянта, який порушує мобілізаційне законодавство.

Чинним законодавством представникам ТЦК СП не надаються повноваження примусово доставляти громадян до ТЦК, особливо шляхом фізичного впливу та примусу. Але, по суті, можливість надіслати повістку поштою, навіть без її фактичного отримання адресатом, розв'язує начальнику ТЦК руки для всіх подальших дій та застосування примусових заходів до ухилянтів.

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Правила видачі повісток в Україні під час воєнного стану

Правила видачі повісток регулюють Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року президент вже кілька разів продовжував дію воєнного стану. Протягом цього часу уряд також вносив зміни до низки законів, що стосуються мобілізації та призову, а також можливості вручення повісток у воєнний час 2024 року.

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Які бувають типи повісток:

повістка для уточнення даних (зміна місця проживання, прізвища, сімейного стану);

повістка на проходження ВЛК (вручається після оновлення даних у ТЦК);

повістка для призову на строкову військову службу (зараз їх не вручають, оскільки на час дії воєнного стану призов на строкову службу не відбувається);

мобілізаційне розпорядження – повістка, що вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо за її результатами його визнали придатним до служби.

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні уповноважені особи можуть вручати три типи повісток за місцем проживання, окрім передостанньої. Будь-який чоловік віком від 18 років може отримати повістку, поки триває загальна мобілізація. Вам може бути наказано з'явитися до військомату для уточнення даних чи повторного проходження ВЛК, адже статус обмежено придатних наразі змінився й вони допускаються до служби.

Повістка на вулиці, поштою та телефоном: це законно?

Згідно з новим законом, прийнятим 11 квітня 2024 року, ТЦК СП справді матимуть право викликати військовозобов'язаних для виконання обов'язку з військового обліку (уточнення даних і проходження медичного обліку) за допомогою повістки в поштовій скриньці. Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років, а відповідальність за неявку за такою повісткою адміністративна — це штраф від 3400 до 5100 грн.

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"Однак виклик телефоном і поштою (не рекомендованим листом або цінним листом під вручення) не є належним врученням повістки, тому це порушення тільки військового обліку, яке карається штрафом від 850 до 1700 гривень", - пояснив юрист Костянтин Гритчин.

Юрист також запевняє, що за нормальних умов повістка має бути вручена військовозобов'язаному особисто уповноваженими особами, щоб призовник мав змогу розписатися за її отримання. Також, у разі надходження на підприємство листа з ТЦК, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військовозобов'язаному працівнику особисто в руки, під підпис.

"Залишена в поштовій скриньці чи навіть у дверях повістка, запрошення з'явитися до військкомату, яке було здійснене телефоном, або вручення через родичів не є законним. Така повістка не може вважатися врученою і не є правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за такою повісткою необов'язкова", - додав Гритчин.

Чи можуть видавати повістки на блокпостах?

Оскільки видавати повістки на вулиці, в громадських закладах чи в інших місцях цілком законно, і саме місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством, то вручити її на блокпості можуть.

Однак слід пам’ятати, що вручати повістку можуть лише особи, які виконують ці функції відповідно до закону. До них відносяться, зокрема:

співробітники ТЦК СП;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств чи організацій, роботодавці.

Щодо працівників поліції та підрозділів тероборони, які зазвичай здійснюють чергування на блокпостах, то вони не мають права вручати повістки. Вони можуть лише перевірити документи і, в разі наявності заяви на ваш розшук, затримати вас. Загалом, в обов'язки чергових входить лише спостереження за безпекою, перевірка документів і транспортних засобів.

Що робити після того, як вам вручили повістку?

Вручення повістки з зобов'язанням з’явитися до ТЦК не означає, що чоловіка одразу мобілізують, щоб відправити на навчання чи в зону бойових дій. Вручення повістки для військовозобов’язаних та резервістів означає, що особа має з’явитись у ТЦК та уточнити облікові дані. Після цього його скерують на проходження військово-лікарської комісії. Далі вже буде вирішуватися, що робити з цією особою.

При цьому, отримуючи повістку на вулиці, на робочому місці чи вдома, обов'язково слід перевірити, чи правильно складений сам документ, чи є на ньому підпис керівника територіального центру комплектування. У повістці мають бути правильно вказані всі особисті дані військовозобов’язаного, і якщо якісь дані вказані некоректно, то військовозобов'язані мають право написати відмову від отримання повістки. При цьому обов'язковим є складання акту про відмову від отримання в присутності свідків задля підтвердження причини.

Вже влітку 2024 року в Україні обіцяють запустити електронний кабінет призовника, що стане ще одним способом вручення повістки військовозобов'язаному. Тоді умови вручення можуть змінитися. Наприклад, в електронному кабінеті можна буде самостійно додавати або оновлювати дані без необхідності йти до ТЦК.