Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт про посилення мобілізації. За нього проголосували 283 нардепи. 31 правка до закону, серед яких немає норм, що стосуються демобілізації, були підтримані народними обранцями. Що тепер зміниться в процесі мобілізації?

Мобілізація в Україні: нові пункти законопроєкту

Закон був прийнятий в редакції профільного Комітету. Врахована 31 правка, серед яких немає норм про демобілізацію. Як повідомила народна депутатка від "ЄС" Марія Іонова, у сесійній залі під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, а також польові комбриги.

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"Законопроєкт про мобілізацію не містить ані суттєвого покарання за ухиляння від мобілізації, ані бонусів тим, хто зараз приєднається до Збройних сил. Але законопроєкт має головний недолік — там немає правил демобілізації. Тож він створює враження «квитка в один кінець» та знищує будь-яку мотивацію для нових людей приєднуватися до війська" - коментує прийняття нового законопроєкту депутатка Інна Совсун.

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9 квітня комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Він погодився врахувати пропозицію Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виключення із законопроєкту норми про демобілізацію після 36 місяців служби. Кабмін має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

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10 квітня 2024 року речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт, який безпосередньо стосуватиметься питань демобілізації та ротації військовослужбовців.

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Основні положення, які містить новий закон про мобілізацію під час воєнного стану:

Замість строкової служби в Україні впроваджується базова військова служба терміном п’ять (у мирний час) та три (у воєнний час) місяців.

Більше не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані та стати на військовий облік. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі.

Військовозобов’язані, які є обмежено придатними, мають повторно прийти ВЛК протягом 12 місяців. Як і особи, що отримали II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців).

Зобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні протягом 60 днів, з дати початку мобілізації, оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна дистанційно: електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Право на демобілізацію мають люди з інвалідністю, а також, за власним бажанням, особи, звільнені з полону.

Військовослужбовці при укладенні першого контракту отримують право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.

Чинним військовослужбовцям буде виплачуватися щомісячна винагорода за особливості проходження служби розміром 10 тисяч гривень.

Учасники бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення та виконавці завдань з контрнаступу отримають до 70 тисяч гривень щомісячних виплат.

Обов’язок мати при собі військово-обліковий документ

Законопроєкт передбачає зобов’язання громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування або поліцейського, а також представника ДПСУ у прикордонній смузі. Під час перевірки документів у особи, яка візуально підлягає призову на військову службу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

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Протягом місяця після прийняття законопроєкту № 10449 Кабмін має скласти порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тож фактично вручати повістки можна буде не тільки за адресою військовозобов'язаного, а й на роботі та будь-де на вулиці й в публічних місцях. У повістці має стояти електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала (сформувала) повістку чи розпорядження.

Створення електронного кабінету військовозобов'язаного дозволить надсилати особам, які підлягають мобілізації, повістки онлайн. Це вважатиметься рівнозначним врученню повістки в руки. Обіцяють, що такий кабінет буде створено вже влітку 2024 року, що значно спростить роботу ТЦК й Міноборони.

Призначення покарань за ухилення від мобілізації

Частина 3 статті 22 законопроєкту № 10449 регламентує запровадження нових заходів впливу на осіб, які не мають права на відстрочку під час мобілізації, але ухиляються від отримання повістки. Новий законопроєкт містить такі вимоги до військовозобов'язаних під час мобілізації:

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для військовозобов'язаних та резервістів, приписаних до частин чи підрозділів — з’явитися на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені в повістках чи мобілізаційних розпорядженнях;

для військовозобов'язаних чи резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки чи інших спецслужб — з’явитися за викликом керівників;

для всіх інших військовозобов'язаних — протягом 60 днів від початку мобілізації уточнити свої облікові дані через ЦНАПи, електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста або в ТЦК та СП за місцем перебування.

Якщо військовозобов'язаний призовного віку з неповажних причин порушує ці вимоги, ТЦК може звернутися до Нацполіції з вимогою про адміністративне затримання порушника. Якщо цього не вдалося зробити протягом 15 днів після відповідного звернення ТЦК до Нацполіції, то протягом ще 5 днів порушнику мають надіслати формальну вимогу виконати згадані вище обов’язки та з'явитися до ТЦК добровільно.

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Її можуть вручити порушнику під розписку працівники пошти, а можуть надіслати в електронний кабінет призовника (військовозобов'язаного, резервіста). Вимога буде вважатися врученою адресату навіть у тому разі, якщо він відмовився її отримувати або його не знайшли за відповідною адресою, про що пошта ставить відповідну відмітку (наприклад, якщо людина змінила місце проживання і не повідомила ТЦК нову адресу).

І вже через 10 днів після формального отримання вимоги ТЦК має право звернутися до суду й вимагати обмежити ухилянта у праві керування транспортним засобом. Також на ухилянта від призову може бути накладений штраф у розмірі до 22,5 тис. гривень.

Загальна мобілізація українських жінок передбачена законом виключно на добровільній основі, зобов'язані стати на військовий облік лише жінки декількох професій. Серед тих, хто зобов'язаний стати на облік у ТЦК, особи, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Як буде відбуватися ВЛК та зняття з військового обліку

Тепер обмежено придатних осіб віком від 18 до 60 років під час воєнного стану можуть мобілізувати. Відстрочку від мобілізації або визнання особи непридатною до військової служби ВЛК може дати лише за результатами повторного медогляду. Але якщо раніше обмежено придатним видавався лише висновок про стан здоров'я, то тепер їм будуть видавати документ, в якому буде зазначено, які завдання ці особи можуть виконувати під час несення служби, а які ні, а також у яких видах військ вони служити не можуть.

До прикладу, обмежено придатних з числа осіб з інвалідністю, згідно нового закону про мобілізацію, пропонують направляти до підрозділів забезпечення, а не до штурмових бригад. Через те, що відповідна процедура поки що законодавчо не врегульована, фіксуються численні випадки порушення прав людей з інвалідністю. Про це часто повідомляють юристи.

На практиці при направленні призовників до військових навчальних центрів висновки ВЛК часто ігноруються або ж рекомендацій лікарів там просто неможливо дотримуватися. Хоча за законом вони є обов'язковими до виконання. Тож правила загальної мобілізації оновили, але порядок їхньої належної реалізації поки що не розроблений повною мірою.

Після того, як список захворювань, що дають особі право на визнання непридатним до військової служби, оновлять, когось із раніше визнаних обмежено придатними звільнять, а когось переведуть на інші посади. Хоча, скоріш за все, таких буде небагато, адже ЗСУ критично бракує особового складу. Загалом новий закон переважно наголошує на тому, що українців більше не визнаватимуть обмежено придатними, а будуть визнавати придатними тільки до служби, до прикладу, у ТЦК, у відділі забезпеченні чи відділі кадрів.

Тож українські чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, до кінця 2024 року мусять повторно пройти ВЛК на предмет непридатності до військової служби. Ця норма не стосується чоловіків із інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які отримали захворювання внаслідок поранення, травм або контузії під час несення військової служби.

Заохочення до військової служби та призову за контрактом

"До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації", — зазначила Ірина Фріз у своєму Facebook.

Нові правила мобілізації до Збройних Сил України містять так званий "мотиваційний пакет" за добровільне підписання контакту. Серед них можливість самостійно обирати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт із Міноборони, а також право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Окрім того, самим військовослужбовцям, а також їхнім дружинам/чоловікам не будуть нараховуватися проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, за винятком кредитів на купівлю автомобілю чи нерухомого майна. А протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, військові зможуть отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень.

Законопроєкт № 10449 також передбачає додаткову відпустку та винагороду для військовослужбовців за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян. Щорічна основна відпустка буде надаватися частинами протягом календарного року, причому основна безперервна частина відпустки має становити не менше 15 календарних днів. Окрім того, чинним військовим у вислугу років буде зараховуватися три місяці за кожен місяць, проведений безпосередньо в районі бойових дій під час дії воєнного стану.

Для поранених чи травмованих військових у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення. Військовослужбовці, звільнені з полону, за новим законом мають право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення.