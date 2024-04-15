Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що польські комплекси Patriot потенційно можуть захистити західне прикордоння нашої країни від російських повітряних атак.

В неділю, 14 квітня, Кулеба виступив на національному телебаченні під час обговорення важкої ситуації з протиповітряною обороною після серії російських повітряних ударів по всій країні.

Він відкрив дискусію, подякувавши всім партнерам, які допомагають Україні в протиповітряній обороні, проте визнав труднощі з отриманням додаткових ракет Patriot від європейських країн, яке "залежить від схвалення з боку США".

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Коли його запитали, чи реалістичне застосування систем Patriot, розміщенних у країнах НАТО, для захисту об'єктів на території України, він похитав головою, потім сказав: “Все це реально, але розглядаються різні рішення. Насправді, це захистило б країни НАТО від російських ракет або безпілотників на їхній власній території".

Кулеба додав, що обговорення з партнерами різних варіантів посилення протиповітряної оборони України тривають.

"Коли ми сидимо за зачиненими дверима, я кажу всім партнерам: дорогі друзі, все, що завгодно. Якщо ви хочете, щоб ми орендували його, ми орендуємо його. Якщо ви хочете, щоб [Patriot] прикривав ваш кордон, нехай він прикриває ваш кордон, але надайте його нам", - сказав він.

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Міністр закордонних справ також повідомив про активні переговори з союзниками про надання ще щонайменше двох батарей Patriot і однієї SAMP/T.

Зеленський про надання Україні систем Patriot

28 березня президент України Володимир Зеленський уточнив, що Україна придбала американські комплекси Patriot не безпосередньо у США, а у країн-партнерів.

Він наголосив, що кошти, виділені на системи Patriot, ніколи безпосередньо не переводилися Україні. Натомість країни Європейського Союзу сприяли передачі цих систем.

Крім того, 30 березня Президент повідомив, що Україна направила запити на системи протиповітряної оборони в усі країни, які ними володіють.

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Кулеба про закупівлю Patriot раніше

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив готовність якомога швидше придбати сім батарей ППО Patriot.

4 квітня в інтерв'ю Reuters Кулеба зазначив, що країни-партнери, які мають понад 100 систем Patriot, неохоче переводили в Україну лише "п'ять-сім" із них.

"Партнери дійсно надали нам свої різні системи (протиповітряної оборони), ми цінуємо це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - сказав Кулеба.

За його словами, союзники України не бажають ділитися навіть кількома додатковими, що, на думку Києва, є мінімумом, необхідним для забезпечення суттєвого додаткового захисту.

Деякі сусідні країни використовують кілька батарей для захисту своїх кордонів або аеродромів одночасно.

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"Україна залишається єдиною країною в світі, яка перебуває під балістичними ударами. Наразі просто немає для "Патріотів" іншого місця. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх забезпечення в Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були би прийняті швидко. І я був би готовий поїхати разом з ними", - написав Кулеба у соцмережі Х 11 квітня, після чергового ракетного удару Росії.