Керівники державних та приватних підприємств України зобов'язані повідомляти дані співробітників, які намагаються уникнути обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як пояснив речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, наразі військові мають електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", в якому відображається, де зареєстрований військовозобов'язаний українець та де насправді він зараз перебуває.

“Наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова”, - каже Фітьо.

Відповідно далі військові звертаються безпосередньо до власника підприємства, де працює ухилянт: “Буде звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова”.

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Керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК, зауважив речник.

Джерела Kyiv Post у ТЦК підтвердили цю інформацію та повідомили, що на роботодавця можуть накласти адміністративний штраф.

Як пояснює Kyiv Post юристка Катерина Кондратенко, в законодавстві Україні йдеться про відповідальність керівників, інших посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності, винних в порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на військову службу, прибуття за викликом до ТЦК, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу згідно із чинним законодавством.

"Втім яка саме, кримінальна чи адміністративна [ відповідальність ] чекає на правопорушника залежить від обставин справи, тяжкості вчиненого правопорушення та рішення суду, - додає юристка Кондратенко.

При прийнятті на роботу роботодавець отримує від працівника відповідний військово-обліковий документ. Завдання роботодавця — перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік у ТЦК, органах СБУ або підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Законодавство передбачає, що військовозобов'язаний при зміні місця проживання має семиденний термін, щоб стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання чи праці. Якщо ж він цього не зробив, це може вважатися ухиленням від взяття на облік.

Окрім цього, Фітьо повідомив, що представники ЖЕКів та ОСББ можуть законно вручати повістки, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад.

“Це саме ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоб вони з'явилися у свій ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних”, - підсумував він.