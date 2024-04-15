У Варшаві відбудеться показ історичної епопеї “Довбуш”, створеної за підтримки Державного агентства України з питань кіно, повідомляє Держкіно.

Фільм “Довбуш” демонструватимуть 25 квітня о 19:00 у кінотеатрі "Кінотека".

Після показу стрічки відбудеться зустріч з Матеушем Косьцюкевичем, який зіграв роль полковника Пшелуського, і дизайнеркою костюмів Галиною Отенко.

"Довбуш" — історична епопея режисера Олеся Саніна. Сюжет переносить глядача у XVIII століття, в Карпати, де легенда гуцульського отамана Олекси Довбуша передається з покоління в покоління, викликаючи бунтівні та революційні емоції.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Київ Пост
20 хвилин тому
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot War in Ukraine
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot
Київ Пост
57 хвилин тому
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе Ukraine
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Кулеба вважає, що польські Patriot можуть прикрити західну Україну
Далі » Українські дрони "Баба Яга" вдарили по російських бліндажах: відео наслідків