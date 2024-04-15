У Варшаві відбудеться показ історичної епопеї “Довбуш”, створеної за підтримки Державного агентства України з питань кіно, повідомляє Держкіно.

Фільм “Довбуш” демонструватимуть 25 квітня о 19:00 у кінотеатрі "Кінотека".

Після показу стрічки відбудеться зустріч з Матеушем Косьцюкевичем, який зіграв роль полковника Пшелуського, і дизайнеркою костюмів Галиною Отенко.

"Довбуш" — історична епопея режисера Олеся Саніна. Сюжет переносить глядача у XVIII століття, в Карпати, де легенда гуцульського отамана Олекси Довбуша передається з покоління в покоління, викликаючи бунтівні та революційні емоції.