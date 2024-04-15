Telegram-канал опублікував два відео, вказуючи, що спочатку їх оприлюднили російські ресурси. На роликах видно, як палають бліндажі, водночас момент удару дрону не показаний.

Kyiv Post не зміг незалежно перевірити місце та час зйомки відео. До того ж, із роликів неможливо визначити, чи зафільмовані саме російські бліндажі.

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Дрон "Баба Яга" українські спеціалісти переробили з великого гексакоптера, який до війни використовувався в сільському господарстві. Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні бомбери, які скидають на російські позиції потужні боєприпаси різного типу дії, зокрема, кумулятивні снаряди проти броньованої техніки та протибліндажні боєприпаси, які дозволяють прицільно ліквідовувати живу силу противника.

ЗСУ застосовують саморобні дрони

Український аеророзвідник у розмові з Kyiv Post розповів, що Збройні сили України застосовують великий спектр саморобних та серійних мультикоптерів, які в нічний час доби за допомогою тепловізійної (нічної) оптики залітають на російські позиції та бомбардують техніку й фортифікаційні споруди.

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За його словами, такі ударні БПЛА дуже шумні, саме через це ворог називає їх "Баба Яга".

"Через шумність та низьку робочу висоту такі мультикоптери використовують виключно вночі, саме тоді, коли піхота традиційно проводить ротації та евакуаційні маніпуляції", - зауважив аеророзвідник.

Він додав, що дрони споряджають мінометними снарядами, саморобними вибуховими пристроями, ручними гранатами, запалювальними сумішами дистанційної дії і навіть протитанковими мінами для мінування.

"Часто дрони "Баба Яга" використовують для знищення (російської) важкої техніки під час відбиття штурмів, чим власне ефективно себе зарекомендував подібний комплекс", - розповів аеророзвідник.

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Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії Андрій Отченаш раніше називав ці дрони універсальними "пташечками", які дозволяють якісно знищувати бліндажі повністю, "тому росіяни її дуже сильно бояться".

"Ми скидали 60-міліметрові снаряди з дронів і не могли достатньо розібрати позиції ворога. Вночі наша легендарна "Баба Яга" з переробленою протитанковою міною підлетіла до певного бліндажа, скинула міну і рознесла його у різні сторони", - наголосив він.

Дрони-камікадзе великого радіусу дії та війна дронів

Через нерішучість партнерів у постачанні Україні далекобійних ракет вона застосовує ударні дрони власної розробки.

Їхніми цілями стають не лише стаціонарні об’єкти на кшталт НПЗ. На їхньому рахунку є знищені та пошкоджені військові літаки РФ, які базувалися в глибині ворожої території.

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Українські безпілотні літальні апарати також завдавали ударів по штаб-квартирах Міноборони РФ у хмарочосах "Москва-Сіті" в центрі російської столиці та навіть по будівлі Кремля.

Ще до повномасштабного вторгнення Україна вела розробку власних дронів, але війна 2022 року дала поштовх до активного розвитку цієї сфери.

Загалом, нова фаза російсько-української війни яскраво продемонструвала, що дрони назавжди змінили військову тактику. Дехто цілком обґрунтовано називає нинішню війну війною дронів.