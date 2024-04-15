Підконтрольне угрупованню ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази стверджує, що від початку бойових дій загинули 33 797 палестинців, повідомляє Al Jazeera.

Крім цього, за даними цієї структури, 76 465 осіб зазнали поранень внаслідок збройного протистояння між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Зокрема, впродовж останньої доби 68 палестинців загинули і 94 були поранені.

Водночас незалежного підтвердження цих даних, наданих міністерством охорони здоров’я Гази, немає. У своїх повідомленнях угруповання ХАМАС не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.