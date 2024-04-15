Підконтрольне угрупованню ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази стверджує, що від початку бойових дій загинули 33 797 палестинців, повідомляє Al Jazeera.

Крім цього, за даними цієї структури, 76 465 осіб зазнали поранень внаслідок збройного протистояння між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Зокрема, впродовж останньої доби 68 палестинців загинули і 94 були поранені.

Водночас незалежного підтвердження цих даних, наданих міністерством охорони здоров’я Гази, немає. У своїх повідомленнях угруповання ХАМАС не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Перехоплення ГУР: росіянин скаржиться, що поїде воювати через 10 днів підготовки
Київ Пост
20 хвилин тому
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot War in Ukraine
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot
Київ Пост
57 хвилин тому
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе Ukraine
Розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Українські дрони "Баба Яга" вдарили по російських бліндажах: відео наслідків
Далі » Норвегія передасть F-16 Україні, щоб ЗСУ могли бити по тилу супротивника