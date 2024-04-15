Норвегія надає Україні винищувачі F-16, бо вважає, що ЗСУ також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу противника, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з очільником МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

«Я належу до тих країн Європи, які вважають, що Україні також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу противника, що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16, де ми передамо норвезькі F-16, оновлені і в хорошому стані, спільно з данцями і нідерландцями», – сказав він.

Advertisement

Барт Ейде зауважив, що навчання українських пілотів триває і можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко в тил противника.

Норвезький міністр додав, що F-16 є технологічною платформою, яка залежить від того, яке озброєння встановлять на літак.

Більше по темі Україна отримає 42 літаки F-16, - Зеленський За словами президента, Нідерланди погодились надати Україні винищувачі після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

«Як система, я думаю, це буде відчутний внесок, і літаки будуть найкращими оновленими моделями, навіть якщо це старі моделі», – підсумував міністр.

Нагадаємо, Норвегія долучилась до "коаліції ППО" для України та виділить 140 млн євро на чеську ініціативу.

Advertisement

Коли Україні передадуть F-16

Раніше Данія анонсувала, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

Також Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів. Очікується, що перші поставки будуть цього року.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна, захищаючись від загарбника, матиме право застосовувати F-16 для ударів по військових цілях на території РФ.

Як повідомляв речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 перебуває вже на завершальній стадії.