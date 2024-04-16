Європейська комісія 15 квітня ухвалила український план Ukraine Facility, що є основою для реалізації Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Єврокомісії.

«Єврокомісія ухвалила пропозицію для виконавчого рішення Ради ЄС, яким надається позитивна оцінка Українському плану, який є стратегією України у впроваджені всеосяжних реформ та інвестиційної стратегії на наступні чотири роки. Цей важливий крок відкриває шлях для регулярної та передбачуваної підтримки України в рамках Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро», - йдеться у повідомленні.

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Фінансування в рамках Українського фонду допоможе країні підтримувати дієздатність власної адміністрації, виплачувати заробітні плати та пенсії, надавати базові громадські послуги, а також підтримувати процеси відновлення та відбудови в умовах, коли Україна продовжує захищатися від російської агресії.

Що таке український план і як він працюватиме

Платежі будуть здійснювати за умови впровадження погоджених реформ та інвестиційних дій, що викладені в додатку до виконавчого рішення Ради ЄС. Крім цього, фінансова підтримка в рамках українського плану буде доступною за умови, що Україна продовжуватиме дотримуватися та поважати ефективні демократичні механізми.

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За висновком Європейської комісії, український план базується на критеріях, що відповідають регуляторним правилам, розробленим для Українського фонду. Зокрема, Європейська комісія провела оцінку, чи відповідає український план цільовій та добре збалансованій відповіді на завдання Українського фонду, чи містить він відповіді на виклики на шляху України до членства в ЄС, і чи цей документ відображає потреби, пов’язані з відновленням, відбудовою та модернізацією України.

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За оцінкою Єврокомісії, український план ефективно відповідає на завдання Українського фонду та визначає ті ключові реформи та інвестиції, які можуть прискорити стійке економічне зростання та привабити інвестиції, розкрити потенціал зростання країни у середній та довгостроковій перспективі.

Представлений план також визначає рамкові умови для проведення відновлення, відбудови та модернізації України. Насамкінець, оцінка Єврокомісії свідчить, що план пропонує адекватні механізми та заходи для захисту фінансових інтересів ЄС шляхом ефективної імплементації, моніторингу та звітності з виконання плану.

«Українська стратегія реформ та інвестицій пропонує міцну основу для розбудови більш сучасної та заможної України на її шляху до ЄС. Позитивна оцінка Європейської комісії українського плану прокладає шлях до регулярних платежів у рамках Українського фонду. З пропозиціями, що представлені сьогодні, ми знову демонструємо, що Європа стоятиме разом з Україною стільки, скільки буде необхідно, і що ми готові доставити їй таку дуже необхідну фінансову підтримку», - зазначила з цього приводу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Яку реформи передбачає український план

Український план визначає 69 реформ та 10 інвестиційних програм, які містять 146 якісних та кількісних індикаторів. Запропоновані в Українському плані реформи охоплюють 15 сфер, у тому числі енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелену» та цифрову трансформацію, розвиток людського капіталу, а також реформування підприємств державної власності. До цього ж переліку належать покращення бізнес-клімату, реформи у сфері державних фінансів та децентралізація.

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Всі ці заходи мають на меті розвинути макроекономічну та фінансову стійкість України, покращити її систему управління, підвищити спроможності та ефективність органів адміністративного управління. Вони дозволять також підвищити підзвітність та доброчесність судової системи, підтримати розвиток приватного сектору та створити умови для сталого економічного зростання.

Кілька реформ, як очікується, мають сприяти зусиллям України на шляху до входження до ЄС через просування в адаптації до законодавства ЄС, зокрема, в питаннях громадської адміністрації, державного фінансування, боротьби з відмиванням грошей, державного замовлення, а також у секторах транспорту та аграрного виробництва.

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Своєю чергою, передбачені планом інвестиційні програми охоплюють сфери розвитку людського капіталу, енергетики, транспорту, агропромислового сектору, бізнес-клімату та регіональної політики.

Після оприлюднення Європейською комісією позитивної оцінки українського плану країни-члени мають один місяць для того, щоб ухвалити виконавче рішення Ради ЄС, представлене Європейською комісією. Ухвалення запропонованого виконавчого рішення Ради ЄС дозволить Європейській комісії сплатити Україні 1,89 мільярда євро попереднього фінансування до того, як розпочнуться регулярні платежі, пов’язані з впровадженням реформ та інвестиційних програм відповідно до визначених у Плані індикаторів.

За прогнозом Європейської комісії, якщо запропоновані планом реформи та інвестиційні програми будуть повністю виконувати, ВВП України може зрости на 6,2 % до 2027 року та на 14,2 % до 2040 року. Імплементація плану також може призвести до скорочення боргу до 10 відсоткових пунктів від ВВП до 2033 року.

Нагадаємо, 1 лютого Європейська рада прийняла політичне рішення щодо заснування Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в рамках багаторічного бюджету ЄС на наступні чотири роки. Цей фонд, який набув чинності 1 березня, складається з грантів і кредитів, що призначені для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України на період 2024-2027 років.

З цієї суми до 32 мільярдів євро спрямують на підтримку реформ та інвестицій, у залежності від виконання згаданих індикаторів. Близько 7 мільярдів євро будуть мобілізовані для створення рамкових умов для притоку інвестицій та надання доступу до фінансування.

Ще 5 мільярдів євро, як передбачається, будуть спрямовані на технічну допомогу у впровадженні реформ та ная фінансування відповідних заходів. Нарешті, ще 6 мільярдів євро призначені для виключного перехідного фінансування, з якого ЄС вже перерахував Україні 4,5 мільярда євро в березні поточного року.

Уряд України представив Український план на розгляд Європейської комісії план 20 березня 2024 року.