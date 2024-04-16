Армія РФ у ніч проти 16 квітня 2024 року атакувала Україну дев’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим). Про це  повідомляє Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Усі дев’ять «Шахедів» знищили мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей», – йдеться у повідомленні.

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Росія атакує дронами Україну майже кожного дня

Нагадаємо, в ніч проти 12 квітня сили протиповітряної оборони  знищили 16 російських ударних дронів типу Shahed-131/136 над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областями.

11 квітня сили протиповітряної оборони  знищили 21 російський ударний дрон типу Shahed-131/136 над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

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10 квітня Сили оборони України  знищили 14 ворожих «Шахедів».

У ніч проти 9 квітня росіяни  атакували Україну 20 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО знищили всі БпЛА в межах південних, центральних і західних областей.

8 квітня ворог завдав чергового удару по Україні, запустивши керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої частини Запорізької області та 24 ударні БпЛА.

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