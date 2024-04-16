Тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, залишаються резервом для збільшення кількості мобілізованих до армії РФ, сказала голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник у коментарі Укрінформу.

«Переважно армію Росія збільшує завдяки територіям, більш віддаленим від Москви, а окуповані території залишаються резервом для збільшення армії РФ», - сказала вона.

Правозахисниця нагадала, що 1 квітня в тимчасово окупованому Криму стартувала чергова призовна кампанія. Стандартно за одну кампанію Росія призивала три тисячі осіб, за рік - шість тисяч. Таким чином, за період окупації РФ мобілізувала щонайменше 48 тисяч строковиків. "Але більшість із них не залучені до бойових дій на території України, вони не є основою мобілізації", - додала вона.

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Скрипник зазначила, що паралельно в Криму також проходить так звана часткова мобілізація, яку Путін розпочав у вересні 2022 року. "Це найскладніший процес, тому що він повністю прихований, його складно відзвітувати. Росія не звітує зовсім про ці цифри тому, що вони є державною таємницею", - зауважила вона.

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Правозахисниця підкреслила, що неможливо сказати точно, скільки загалом Росія мобілізувала в межах цієї кампанії, цифри називалися різні - від 5 тисяч осіб і більше.

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Скрипник зауважила, що Росія буде суттєво збільшувати армію, і це не обов’язково пов’язано з виборами та очікуванням нової хвилі мобілізації. "Вони вже офіційно визнали, що РФ веде війну, і Росія переходить на більш стратегічні підходи ведення війни. Все це робиться відповідно до їхнього плану - знищити Україну», - підкреслила вона і додала, що за 2023 рік армія РФ збільшилася на 100 тисяч військових.

За її словами, в Криму останнім часом активізувалися проукраїнські рухи опору, і кількість їхніх учасників зростає попри небезпеку, адже Росія полює на активістів і кидає їх за ґрати.

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"Люди вірять і чекають на визволення. 2023 рік був таким піднесенням. Дуже активізувалися різні рухи опору, включаючи партизанський", - сказала вона.

За її словами, ті жителі Криму, які займали відсторонену позицію, після 2022 року підтримують Україну, бо на власні очі бачать, який насправді кремлівський режим.

Що роблять росіяни на ТОТ України

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях провела так звану "націоналізацію" всіх українських підприємств, що дозволило їм "законно" привласнювати майно. Тепер російські військові вивозять із ТОТ Донеччини промислове обладнання.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали в міста на заробітки й зайняли «націоналізоване» житло місцевих мешканців.

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На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників процвітає антисанітарія, оскільки є проблеми з вивозом сміття.