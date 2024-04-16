Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю суспільному мовнику США PBS NewsHour. Kyiv Post зібрав для вас головне з цієї розмови, яку можна подивитися на Youtube-каналі мовника.
Говорив Зеленський про головні проблеми щодо підвищення обороноздатності України, про критичну важливість допомоги США, про українську формулу миру, прокоментував також і захист неба над Ізраїлем США та союзниками під час масованої атаки з боку Ірану на тлі того, як Україна вже кілька місяців безуспішно закликає союзників надати засоби для посилення нашої ППО.
Україна захищається сама, а Ізраїль має допомогу союзників
Це дійсно демонстрація, що таке союзники не на папері, а в небі та на землі, і це важливий сигнал всім (про те, як союзники допомогли Ізраїлю відбити останню атаку Ірану - ред.).
Україна захищає небо самостійно. У нас є союзники в тому, що нам дають ту чи іншу техніку, і з нею в нас дефіцит. Але найголовніше, що Ізраїль не сам захищався, а був союзницький захист. Якби його не було, було би велике кровопролиття і дуже багато смертей.
Без допомоги США в України немає шансів перемогти
Без цієї допомоги (йдеться саме про допомогу США, надання якої затримується в Конгресі - ред.) у нас шансів перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим, ніж твій ворог. Сьогодні співвідношення по артилерійським снарядам у нас з ворогом 1 до 10. Чи можемо ми так встояти? Ні. У будь-якому випадку з такою статистикою вони нас будуть щоденно штовхати назад.
Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що під нашим контролем, нам треба в озброєнні перейти до співвідносних чисел в озброєнні - 10 до 10.
План України дуже зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, щоб іти вперед, захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо. І всі партнери мають на руках план, що технічно нам потрібно.
Про заяви спікера Конгресу Джонсона щодо допомоги США
Це питання не безпеки, а чиста політика. Це ганьба для світу, ганьба для демократії. Якщо Конгрес поділить допомогу після того, що відбулось, на ізраїльську і українську, це просто питання виборів у США.
Зараз весь світ популістично каже, що треба допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні.
Це означає, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги. Вони просто забувають, що мертві не мають рейтингів.
Про українську формулу миру
Ми запропонували світу формулу миру. Є перший крок. У червні буде саміт миру в Швейцарії. Там буде підготовлений і напрацьований план щодо закінчення війни.
І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала план. На сьогодні вона всіх нас хоче знищити, ніяких перемовин вона не хоче. Тому ініціатива повинна йти з боку України, яка хоче закінчення війни справедливим миром.
Про наміри Путіна щодо України
Він хоче перемоги, а не переговорів, його ціль - знищити Україну. Він каже - або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо. Ми чуємо голоси, що лунають із Заходу: "Нам страшно, а що буде з Росією, якщо вона програє? А їм не страшно, що ми тут щоденно вмираємо?"
Зате їм страшно, що буде небезпека, міграційна криза, чи не стане занадто сильним Китай. Що буде з ядерною зброєю на території Росії. Всі такі меседжі і є ганьба, про яку я говорю.
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