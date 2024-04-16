Бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки (ГУР) “привітали” Росію з днем військ протиповітряної оборони, завдавши удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.
Як повідомляє пресслужба ГУР, у неділю, 14 квітня, українські оборонці виявили на фронті російський ЗРК “Стріла-10” та знешкодили його.
“Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!”, - сказали в ГУР.
Відео знищення "Стріли-10"
Що таке "Стріла-10"
"Стріла-10" (індекс ГРАУ — 9К35, за класифікацією НАТО — SA-13 Gopher) – зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії, призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ і малих об’єктів військового та цивільного призначення від маловисотних літальних апаратів (літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) в умовах візуальної видимості.
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ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з високопоставленими офіцерами РФ
Вчора, 15 квітня, сили оборони та бепеки України завдали удару по російському командному пункту, в тимчасово окупованому Криму, де перебували високопоставлені російські офіцери, повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах.
Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що деталі уточнюються.
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