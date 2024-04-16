Бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки (ГУР) “привітали” Росію з днем військ протиповітряної оборони, завдавши удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у неділю, 14 квітня, українські оборонці виявили на фронті російський ЗРК “Стріла-10” та знешкодили його.

“Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!”, - сказали в ГУР.

Advertisement

 

Того дня ворожі зенітники саме святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання

пресслужба ГУР

Відео знищення "Стріли-10"

Що таке "Стріла-10"

"Стріла-10" (індекс ГРАУ — 9К35, за класифікацією НАТО — SA-13 Gopher) – зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії, призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ і малих об’єктів військового та цивільного призначення від маловисотних літальних апаратів (літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) в умовах візуальної видимості.

Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області
Більше по темі

Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області

У новій перехопленій ГУР розмові військовослужбовець армії РФ розповідає про великі втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку та про подальші формування нових бригад під російським Бєлгородом.

ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з високопоставленими офіцерами РФ

Вчора, 15 квітня, сили оборони та бепеки України завдали удару по російському командному пункту, в тимчасово окупованому Криму, де перебували високопоставлені російські офіцери, повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що деталі уточнюються.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Бригадний генерал Шаповалов очолив ОК "Південь": що про нього відомо
Бригадний генерал Шаповалов очолив ОК "Південь": що про нього відомо
Київ Пост
14 хвилин тому
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Київ Пост
36 хвилин тому
Українські інженери розробили підводний човен, споряджений торпедами
Українські інженери розробили підводний човен, споряджений торпедами
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росія перекидає «вагнерівців» з Африки на захист Бєлгородської області
Далі » Без допомоги США в України немає шансів на перемогу - Зеленський