“Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!”, - сказали в ГУР.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у неділю, 14 квітня, українські оборонці виявили на фронті російський ЗРК “Стріла-10” та знешкодили його.

Того дня ворожі зенітники саме святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання

Що таке "Стріла-10"

"Стріла-10" (індекс ГРАУ — 9К35, за класифікацією НАТО — SA-13 Gopher) – зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії, призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ і малих об’єктів військового та цивільного призначення від маловисотних літальних апаратів (літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) в умовах візуальної видимості.

Більше по темі Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області У новій перехопленій ГУР розмові військовослужбовець армії РФ розповідає про великі втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку та про подальші формування нових бригад під російським Бєлгородом.

ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з високопоставленими офіцерами РФ

Вчора, 15 квітня, сили оборони та бепеки України завдали удару по російському командному пункту, в тимчасово окупованому Криму, де перебували високопоставлені російські офіцери, повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що деталі уточнюються.