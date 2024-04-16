Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд із Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу.

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За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати за добу близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Ситуація на польському кордоні

Станом на ранок 16 квітня, на трьох заблокованих пунктах пропуску в чергах на території Польщі загалом стоять близько 600 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежують.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині» - 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак там відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску.

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10 квітня ми повідомляли, що поляки продовжують блокувати три напрямки – «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». У чергах на той час було 450 вантажівок. Пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок.

Нагадаємо, 28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, підіймалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

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Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.