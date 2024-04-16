Підводний човен, що стріляє торпедами, розроблений українцями зі зареєстрованої в ОАЕ компанії. Він вже пройшов випробовування для подальшого бойового застосування, нещодавно повідомив виробник.

Компанія Highland Systems на своєму офіційному сайті повідомляє, що судно може «вмістити 10 осіб».

Підводний човен «Кронос», ймовірно, може рухатися безшумно зі швидкістю 50 кілометрів на годину й може бути споряджений вибухівкою.

«Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує витрати пального. Це створює абсолютно нову концепцію виробництва підводних човнів», – йдеться у заяві компанії.

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За словами одного з розробників Олександра Кузнєцова, підводний човен «Кронос» оснащений барокамерою та підводним виходом для водолазів. Крім того, він має систему дистанційного керування, завдяки чому може працювати як дрон.

Оснащений гідролокаторами, радарами, системами зв’язку, камерами нічного бачення, камерами кругового огляду 360 градусів і електронним перископом, підводний човен є універсальним, здатним виконувати такі завдання, як-от патрулювання берегової лінії, проведення розвідки, евакуаціїю військових та навіть відбивати атаки противника, маючи на озброєнні ударну систему з шістьох торпед.

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Завдяки електродвигуну Kronos може розвивати швидкість до 50 км/год, рухаючись за допомогою підводних «крил». Його маневреність дозволяє йому уникати загроз, рухаючись вліво, вправо та обертаючись навколо своєї осі. Побудований із композитних матеріалів, правильної гідродинамічної форми, підводний човен працює майже безшумно, поглинаючи сигнали радарів і залишаючись непомітним навіть для гідролокаторів і ехолотів.

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Кузнєцов наголосив, Highland Systems має на меті створити безпілотний підводний човен за сучасними технологіями.

«Кронос» може похвалитися тривалістю роботи на одній зарядці до 54 годин і запасом ходу 1000 км. Він працює автономно, завдяки чому йому не потрібен корабель-носій. Електродвигун підтримується потужними акумуляторами, генераторами та компресором для подачі повітря екіпажу під час спливання. Схоже, Highland Systems досягли успіху в переговорах з італійською компанією Leonardo, оскільки субмарина споряджена шістьма торпедами Black Scorpion, по три з кожного боку корпусу. Це 127-мм торпеда довжиною 1,1 метра і вагою 20 кг, здатна уражати цілі на відстані 3 км.

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Корпус «Кроноса» покритий спеціальним композитним матеріалом, він поглинає сигнал сонара. Виробник субмарини надав її наступних характеристик:

Робоча глибина — 100 метрів

Максимальна глибина 250 метрів

Максимальний час під водою: 54 години в гібридному режимі, 36 годин в режимі батареї, 18 годин в режимі генератора

ширина — 7 метра

довжина — 9 метрів

висота 2,2 метра.