Сьогодні під час дискусії "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення" уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про долю українських цивільних, які перебувають у російському полоні.

Наразі в України є дані про 1700 українських цивільних заручників

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має підтвердження щодо 1700 осіб, у тому числі Міжнародним комітетом Червоного Хреста, як цивільні заручники РФ.

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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо верифікації – я не одноразово бачив цифру у 1700 осіб, які верифіковані і яких незаконно затримала країна-агресор, саме цивільних громадян України. Ці дані ми отримали після верифікації МКЧХ та, зокрема, за свідченнями звільнених з полону, у тому числі (колишніх – ред.) військовополонених", – зазначив омбудсмен.

Він запевнив, що питання повернення цивільних українців додому постійно перебуває у фокусі їхньої роботи.

Лубінець додав, що українська влада не може самостійно створити механізм повернення цивільних громадян України. "Але ми можемо це зробити всі разом. Ми маємо створити механізм тиску, у першу чергу міжнародного, на РФ, щоб, по-перше, перестали незаконно затримуватися цивільні громадяни на ТОТ і паралельно – розпочався процес повернення цивільних", – поінформував уповноважений із прав людини.

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Омбудсмен закцентував на питанні надання доступу представникам міжнародних організацій, насамперед – представникам МКЧХ, до місць тримання цивільних заручників.

"Також ми працюємо над тим, щоб був відкритий коридор для гуманітарної евакуації цивільного населення з ТОТ на територію, яку контролює український уряд", – сказав він.

Росія не звільняє цивільних, бо вони можуть бути свідками звірств на ТОТ

Росіяни не звільняють незаконно затриманих цивільних громадян України, бо вони автоматично можуть бути свідками російських звірств на тимчасово окупованих територіях, сказав Дмитро Лубінець.

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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"РФ, у тому числі за нашими спостереженнями, не звільняє цивільних, бо автоматично вони можуть бути свідками про звірства РФ на ТОТ. Взагалі, на мій погляд, утримання і затримання цивільних – це нова система тиску на цивільне населення, яке залишається і проживає на ТОТ. Це така система пресингу у найгірших практиках 1937 року, за часів радянської влади", – сказав він.

За його словами, наразі в Офісу Омбудсмена є підтверджені дані про те, що РФ катує цивільних, піддає їх сексуальному, психологічному насильству, не надає їм доступ до меддопомоги та утримує їх у неналежних умовах.

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Омбудсман зазначив, що у першу чергу від України залежить питання пришвидшення повернення цивільних.

"Ми розуміємо, що ми не можемо сподіватися, при всій повазі до наших міжнародних партнерів, що вони будуть драйверами у цьому процесі. Виключно Україна як держава зобов'язана робити все, щоб повернути наших цивільних", – вважає Лубінець.

Уповноважений із прав людини переконаний, що міжнародні партнери можуть допомагати Україні щодо цього, але ініціювати нові процеси, обговорення, публічні і непублічні заходи – це завдання української влади.

Він висловив думку, що Україна зможе повернути всіх цивільних тільки тоді, коли буде повернений світовий правопорядок.

"До тих пір, поки РФ буде всіма своїми діями показувати, що вона порушує всі норми міжнародного гуманітарного права і за це немає жодної відповідальності, до тих пір ми не зможемо суттєво змінити ситуацію, у тому числі з цивільними заручниками", – заявив омбудсман.

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Окупанти затримували українських цивільних за поіменними списками - Лубінець

Російські окупаційні війська затримували українських цивільних за заздалегідь складеними списками.

Про це під час брифінгу заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо тенденцію, що на всіх територіях росіяни в першу чергу затримували цивільних громадян України за підготовленими списками. Це, до речі, відбувалося на території і Київської області, яка була тимчасово під окупацією РФ", - сказав він.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмена отримав інформацію, що росіяни приходили цілеспрямовано за певними адресами і шукали конкретних людей.

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"І за свідченнями громадян України, завжди на руках (у них - ред.) були списки з позначенням посад, віку осіб. І якщо це були військові - то навіть із зазначенням військових звань. Щодо цивільних, то окрема категорія була з представників місцевого самоврядування, лідерів громадської думки, проукраїнських активістів, журналістів. Тому ми бачимо, що на всіх територіях це - системна річ, до якої готувалися заздалегідь представники РФ", - підкреслив Лубінець.