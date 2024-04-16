Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера - Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід.

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«Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів», — наголосив Шаповалов.

Новий командувач військ ОК "Захід"

Вчора, 15 квітня, командувачем військ Оперативного командування "Захід" призначено бригадний генерал Володимир Шведюк.

Генерал подякував за довіру командуванню.

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"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої копіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі".

Все що відомо про Володимира Шведюка ви можете прочитати тут.