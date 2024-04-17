Часів Яр залишається головною ціллю російських військ

Внаслідок російського авіаудару загинули двоє цивільних та четверо дістали поранення в школі в Харківській області

Український правозахисник заявляє, що 37 000 людей досі вважаються зниклими безвісти

РНБО склала список ворожих акаунтів у мережі Х (Twitter)

Головним об'єктом уваги Кремля залишається панівна висота Часів ЯрМинулого тижня російські війська захопили приблизно 20-30 квадратних кілометрів української території, згідно з повідомленням для інвесторів, надісланим 15 квітня київською компанією Dragon Capital. Головною метою Москви залишається панівна висота міста Часів Яр, розташованого всього за 15 км на захід від Бахмута в Донецькій області.

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Це місто вважається воротами до Краматорська і Слов'янська, а також Костянтинівки.

Минулими вихідними Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський визнав, що ситуація в Донецькій області "погіршується".

За його словами, російське військове командування видало наказ захопити Часів Яр до 9 травня, коли в Росії святкують радянський День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

РНБО України визнала "ворожими" понад 50 акаунтів Х

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Станом на 15 квітня, Рада національної безпеки і оборони України визнала "ворожими" 66 акаунтів у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Більшість із них мають російське походження.

Серед них — колишній президент Дмітрій Медведєв, Міністерство закордонних справ РФ, державне інформаційне агентство "ТАСС" і офіційна сторінка Кремля в мережі Х.

"Список був складений, щоб допомогти користувачам соціальної мережі X уникати акаунтів, які є інструментами поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій", — йдеться в повідомленні РНБО.

Двоє цивільних загинули в результаті російської повітряної атаки на школу в Харківській області

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Шестеро цивільних постраждали в школі в Харківській області в результаті російських повітряних атак у ніч проти 16 квітня.

Двоє мешканців села Лук'янці загинули і четверо дістали поранення, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Загиблим було 65 і 63 роки.

Адміністративний центр області, розташований лише за 40 км від найближчого російського кордону, щодня потерпає від повітряних атак.

Внаслідок таких атак значна частина Харкова – другого за чисельністю населення міста України – зазнала значних руйнувань і залишилася без більшості енергогенеруючих потужностей.

Обласна влада була змушена розпочати віялові відключення електроенергії, щоб розподілити електроенергію, яку місто може отримати з електромереж, до яких воно підключене. Новий графік на період з 17 по 20 квітня був запроваджений за день до публікації оголошення.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець виступає на конференції з прав людини в Києві 16 квітня. (Офіс омбудсмена України)

Майже 37 000 українців зникли безвісти, — головний правозахисник України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 37 000 дітей і дорослих вважаються "зниклими безвісти" починаючи з 2014 року, коли Росія вперше вторглася в Україну.

Виступаючи на конференції в Києві, організованій його офісом 16 квітня, Лубінець зазначив, що ця цифра включає в себе як "військовослужбовців, так і цивільних осіб, у тому числі неповнолітніх".

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"Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити з мертвої точки питання повернення цивільних осіб", — заявив він на сторінці свого офісу у Facebook. – Росія викрадає українців з 2014 року".

За його словами, натепер вдалося повернути лише 147 цивільних осіб. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій, ще близько 1 700 цивільних осіб досі перебувають у полоні.