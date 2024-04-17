Міністерство оборони РФ заявило, що рано вранці в понеділок, 15 квітня, над Краснодарським краєм на Чорноморському узбережжі Росії був перехоплений український безпілотник, але не надало жодних доказів на підтвердження цієї заяви.

"За минулу ніч була припинена спроба київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням безпілотників авіаційного типу проти цілей на території Російської Федерації", - повідомило 15 квітня російське відомство.

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"Чергові системи ППО перехопили український безпілотний літальний апарат над територією Краснодарського краю", - було вказано в офіційному пресрелізі, в якому, втім, не було наведено жодних додаткових подробиць чи доказів.

Російські медіа, зокрема, "Інтерфакс Росія", також опублікували статті на основі офіційного звіту, без додаткових доказів, за винятком публікації в Краснодарській регіональній газеті "Блокнот", яка проілюструвала цю історію фотографією квадрокоптера, який нібито скидає боєприпас. У ньому говорилося, що фотографія була надана пресслужбою адміністрації Краснодарського краю.

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Kyiv Post перевірив повідомлення кількох краснодарських Telegram-каналів і не виявив жодних повідомлень про спостереження безпілотників місцевими жителями.

Kyiv Post звернувся до Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), щоб підтвердити, чи запускали вони безпілотники в напрямку Краснодарського краю, але представники відомства заявили, що не коментують подібні питання.

Через відсутність доказів на момент публікації Kyiv Post робить висновок: або безпілотник, про який повідомлялося, впав, чи, можливо, був перехоплений над безлюдною територією і російська влада приховала візуальні докази, або атаки безпілотника і перехоплення взагалі не було.