Вранці 17 квітня російські військові завдали трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого є загиблі та багато поранених, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста Чернігів. Є загиблі цивільні та багато поранених. Зараз працюють рятувальники та медики. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом», – написав він у Телеграмі.

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Що відомо про ракетний удар по Чернігову вранці 17 квітня

17:43 У Чернігові внаслідок ракетного удару пошкоджено 24 будинки, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

“Станом на зараз пошкоджено 24 будинки, 252 квартири”, - поінформував Брижинський.

За його словами, до 19 години буде відновлено електропостачання, потім відновиться газопостачання.

Він додав, що консервація пошкоджених квартир триває.

16:46 За оновленою інформацією, загинуло 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні, повідомляє ДСНС.

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16:17 Відомо про 16 загиблих унаслідок російського ранкового удару по місту, повідомили у ДСНС.

16:02 У Чернігові внаслідок російської ракетної атаки загинули 15 людей, 61 людина постраждала, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трьох людей врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, психологічна допомога надана 53 людям.

Також посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова після російського ракетного удару по Чернігову заявила, що Росія має заплатити за ці військові злочини.

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"Чергова жахлива атака Росії, цього разу на центр Чернігова. Вже загинуло 14 невинних людей, постраждала цивільна інфраструктура. Люди досі залишаються під завалами. Росія має заплатити за ці військові злочини", - заявила посол ЄС.

13:35 Наразі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилась до 14, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Також посол США Бріджит Брінк закликала до негайних дій після атаки Росії на Чернігів.

"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Щонайменше 11 людей загинули і 22 дістали поранення. Наша підтримка може змінити ситуацію в цій боротьбі. Наша підтримка може врятувати життя. Але ми повинні діяти негайно”, – зазначила Брінк.

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13:10 13 загиблих та понад 60 травмованих станом на цю хвилину в Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, постраждалим надають необхідну допомогу. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи.

12:03 Відомо вже про 11 загиблих та 22 травмованих станом на цей час, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами - ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи.

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", - написав Клименко.

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11:17 Кількість загиблих внаслідок чергового ракетного удару РФ по Чернігову зросла до десяти. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Президент.

Він також наголосив, що кількість загиблих може зрости.

10:40 Секретар міської ради Олександр Ломако в Телеграмі повідомив вже про вісьмох загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває.

10:30 На цей час є підтверджена інформація про п’ятьох загиблих внаслідок ракетного удару, повідомив секретар міської ради Олександр Ломако в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, число може бути більшим. Також відомо про щонайменше п’ятьох травмованих. Пошкоджені будівлі, автомобілі, соціальна та міська інфраструктура.

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Раніше Ломако повідомив, що о 09:30 у мітсі пролунали три вибухи. "Це не зовсім центральна частина міста, але густонаселений мікрорайон. Є пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури − восьмиповерхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з третього по шостий поверх і прибудова до неї", - повідомив вранці Олександр Ломако.

Секретар міської ради Олександр Ломако повідомив, що ракетних ударів Росія завдала по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Джерела Kyiv Post проінформували, що після ракетного удару по Чернігову в кількох мікрорайонах міста зникла електроенергія.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Чернігівський обласний центр крові вже звернувся до небайдужих долучитися до здачі крові. Медики наголосили, що особливо потрібен негативний резус.

Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти на території України

Протягом останньої доби ворог обстріляв населені пункти на Запоріжжі, Харківщині, Донеччині, Сумщині, Херсонщині.

16 квітня російська армія завдала удару КАБом по Бериславу. Внаслідок вибуху 15 цивільних дістали акубаротравми.

Протягом 14, 15 квітня армія РФ продовжувала обстрілювати населені пункти низки областей України, внаслідок чого загинули люди, були поранені, зафіксовані руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Тоді щонайменше двоє цивільних загинули на Харківщині й один на Донеччині.