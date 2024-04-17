Під час обговорень в Медіацентрі Україна – Укрінформ керівник відділу координації державної інформаційної політики із запобігання корупції НАЗК Павло Бульдович повідомив, що за умови, що рівень довіри до держави буде на належному рівні, тоді рівень засвоєння ворожих дезінформаційних наративів буде нижчим.

«Ефективна протидія дезінформаційним наративам можлива не тільки завдяки поширенню медіаграмотності, а дезінформація неефективна і неактивна, коли люди не довіряють цим наративам, коли немає схильності їх сприймати, коли, відповідно, вони мають довіряти владі, мають довіряти державі, – пояснив Павло Бульдович. 

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Він наголосив, що наразі є велике завдання працювати над тим, аби рівень довіри  до держави, державних ініціатив, інституцій постійно підвищувався. 

В Україні лише кожен десятий бізнес довіряє регіональним податківцям

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук повідомив, що лише 13,3% бізнесу довіряє регіональним податковим органам. Водночас довіра до центрального апарату Державної податкової служби (ДПС) становить 18,9%.

Водночас довіра до центрального апарату Державної податкової служби (ДПС) становить 18,9%. Дані базуються на основі відповідей 90 респондентів опитувальника Ради бізнес-омбудсмена.

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