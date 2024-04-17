Пані Бентлі розповіла, що солдати 5-ї бригади «жорстко затримали» її чоловіка 8 квітня між 16:20 та 17:00, коли він був у справах у районі Автобази Петровського району Донецька. У зверненні до влади від 13 квітня з проханням знайти Бентлі вона сказала, що її чоловік був чесним членом місцевої спільноти, який «завжди працював, щоб допомогти простим людям».

Фото з православного вінчання, яке уродженець Техасу Рассел Боннер Бентлі III (ліворуч) опублікував у своєму особистому Telegram-каналі Russell TEXAS Bentley. У дописі від 15 квітня, який приписують його дружині Людмилі Миколаївні Бентлі (праворуч), жінка стверджує, що її чоловік живий і його тримають у заручниках танкісти 5-ї танкової бригади армії РФ.

У період 2014-21 рр. проросійська влада в Донецьку проголошувала Bentley «справжнім американцем», який підтримує Росію через те, що російський уряд підтримує «простих людей», в той час як уряд США та його політика спрямовані виключно на задоволення інтересів багатіїв, зокрема, інтересів транснаціональних корпорацій.

Уродженець Техаса, що поєднав свою долю з проросійськими сепаратистами, які захопили Донецьк і частину території Донецької області в 2014 році, Бентлі спочатку воював у складі місцевого ополчення, а згодом став «журналістом», час від часу працюючи на російську державну медіа-платформу Sputnik.

Людмила Бентлі у публічному зверненні від 13 квітня просить «компетентні органи» знайти її чоловіка, техасця Рассела Бентлі, який зник ще 5 квітня. Пані Бентлі вважає, що пошук має бути ефективним і спрямованим на захист Бентлі, вояка місцевого антиукраїнського ополчення й самодіяльного кореспондента російських державних ЗМІ, тому що «він хороша людина…й стільки зробив для простих людей».

Мешканка Донецька Людмила Бентлі (або хтось, хто себе за неї видає), у понеділковому дописі в особистому Telegram-каналі Бентлі “Russell TEXAS Bentley” повідомила, що отримала “достовірну та підтверджену інформацію... (тобто) залізну й таку, що не викликає жодних сумнівів», що її чоловік був «незаконно затриманий» військовослужбовцями армії РФ.

Пошуки ренегата, народженого в Техасі, який воював на боці Росії і зник безвісти, а можливо, був застрелений у передмісті Донецька минулого тижня, вийшли на новий рівень у понеділок, коли його дружина публічно заявила, що бійці танкового підрозділу російської армії викрали прокремлівськи налаштованого американця й тримали його в заручниках.

Проросійські інформаційні платформи так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), самопроголошеної квазідержаві, створеної Кремлем у Донецьку та навколишніх територіях у 2014 році, широко повідомляли про зникнення Бентлі, припускаючи, що це зникнення є наслідком злочину.

Російський «воєнний кореспондент» Сємьон Пєгов, прокремлівський мілблогер, який часто працює в ДНР, у п’ятницю висловився щодо неповернення Бентлі додому як про дуже «тривожний» факт і закликав місцеву владу зробити все можливе, щоб знайти зниклого американця.

Як повідомив Пєгов, в день свого зникнення, після влучання неподалік артилерійських снарядів чи ракет, Бентлі вирішив залишити дружину, з якою до того ходив по закупах, і попрямував до місця влучання, щоб допомогти постраждалим. Бентлі мав при собі пістолет, на носіння якого мав дозвіл, а також документи, що посвідчували його особу, але ні його посвідчення «народного ополченця», ні чимала відомість у ДНР не завадили двом невідомим затягнути його до гаража, написав Пєгов 12 квітня.

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Громадянин США Рассел Бентлі демонструє медаль «Ветеран бойових дій», яку йому вручили під час церемонії в Донецьку, який росіяни за підтримки місцевих сепаратистів захопили ще 2014 року. Бентлі воював у складі місцевого ополчення на боці Росії проти регулярних українських військ.

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Головна пропагандистка Кремля Магарита Симоньян, директорка державних інформаційних платформ RT і Sputnik, у заяві від 12 квітня підтвердила зникнення Бентлі та повідомила, що в день зникнення він підійшов до місця влучання артснарядів або мін, «щоб перевірити, чи не потрібна його допомога пораненим». Вона описала зниклого як ополченця ДНР, який «іноді співпрацював» з каналом Sputnik.

У кількох англомовних дописах у мережі «X» (усі непідтверджені) вказувалося, що Бентлі загинув внаслідок очевидно цілеспрямованого удару. Дехто з дописувачів припускав, що в нього стріляли аж п'ять разів.

У березні 2022 року в журналі Rolling Stone вийшла стаття про 63-річного Рассела Боннера Бентлі III, таку собі «чорну вівцю» із Техаса. У статті говорилося, що Бентлі, вихідець із заможної далласької родини, замолоду кинув навчання у школі, якийсь час торгував посудом, а потім був засуджений за зберігання наркотиків. У 2020 році він отримав російський паспорт і приблизно в той же час в інтерв'ю журналістам Rolling Stone розповідав, що українська армія начебто є «сукупністю всього світового зла… справжніми нацистами, які масово вбивають невинних людей… і чиї лави заповнені тисячами канібалів ІДІЛ».

Скріншот особистої сторінки громадянина США Рассела Бентлі на платформі «X». Хоча він ще 2014 року переїхав на схід України, щоб воювати пліч-о-пліч із росіянами та антикиївськими сепаратистами, і зрештою став публічним речником вторгнення Росії на український Донбас, Бентлі називав себе техасцем.

Бентлі виставляв напоказ своє походження з другого за розміром штату США, намагаючись прорекламувати себе в донецьких ЗМІ як людину чесну й таку, що сповідує сімейні цінності.

Російський «воєнний кореспондент» Володимир Сладков, провідний московський мілблогер, який пише про російсько-українську війну, у дописі від 12 квітня звернувся до своїх 900 000+ підписників: «Хлопці, у Донецьку мій друг «Техас», справжній захисник Донбасу, воїн і дуже добра й чесна людина, пропав безвісти. Я переживаю, я перевіряю інформацію і впевнений, що відповідальні органи розслідуватимуть цю трагічну подію».

За даними незалежної російської новинної платформи Astra, перед зникненням Бентлі встиг сфотографувати будівлі, пошкоджені внаслідок артилерійського чи мінометного обстрілу, а правоохоронці, які пізніше прибули на місце події, знайшли його бейсболку, окуляри для читання та розбитий смартфон у його автомобілі – білій «Ниві» 4WD.

Грем Філліпс, «журналіст-фрілансер» з Англії, який працює на російські державні ЗМІ з 2015 року, у дописі в мережі «X» написав, що він «стурбований» новинами про зникнення Бентлі і що, можливо, американця застрелили в Донецькій області. У липні 2022 року британські ЗМІ повідомляли, що Філліпс став єдиним поки що британським підданим, на якого його власна країна наклала санкції. Дослідження Kyiv Post свідчить про те, що відео, нещодавно опубліковане Філліпсом, доводить перебування англійця на окупованій Росією території Донбасу.

Присутність Бентлі в місцевих і навіть міжнародних ЗМІ різко зросла після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Американець став одним із небагатьох вихідців із країн Заходу, які воювали на стороні Росії й погоджувалися коментувати події війни.

Під час місяців жорстокої облоги Маріуполя, коли російська армія активно використовувала важку артилерію та стратегічні бомбардувальники проти захисників та мирних мешканців індустріального міста на південному сході України, Бентлі розповідав представникам ЗМІ, що росіяни начебто дуже «обережно застосовували вогонь і атакували лише військові об’єкти, а українські війська, які захищали місто, були фашистами-екстремістами, які ховалися за спинами мирних мешканців».

«Вони не (б'ють по мирних жителях у Маріуполі). Вони (кремлівські командири) збираються відправити туди свій спецназ і чеченський спецназ, і вони збираються вполювати цих щурів (бійців ЗСУ, які обороняли Маріуполь) одного за одним і дати їм те, на що вони й заслуговують».