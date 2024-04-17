На тлі падіння обсягів весняного призову до армії Росія посилює агітаційну роботу в регіонах,  повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

За даними розвідників, країна-агресорка масштабує агітаційні заходи в своїх регіонах, аби зупинити зменшення кількості охочих іти на військову службу.

«Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій», – йдеться у повідомленні.

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Активізація інформаційного впливу на населення Росії включає посилення пропаганди військової служби та розповсюдження наративу, що строкова служба нібито гарантує неучасть у бойових діях проти України.

До агітації залучають, зокрема, російську залізницю - вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи армію, зброю і техніку Росії. Таким чином путінський режим фактично копіює методи більшовицького агітпропу минулого століття з "агітпоїздами".

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Як Росія збільшує свою армію

Москва збільшує свою армію переважно за рахунок територій, більш віддаленим від Москви, а окуповані території залишаються резервом для збільшення армії РФ.

Тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, залишаються резервом для збільшення кількості мобілізованих до армії Росії. Так звану часткову мобілізацію Путін розпочав у вересні 2022 року.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали в міста на заробітки й зайняли «націоналізоване» житло місцевих мешканців.

 

 

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