На Європейському саміті з безпеки й оборони президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну, мобілізувавши для цього всі інституційні та виробничі спроможності, оскільки ціна гіпотетичної перемоги Росії для Європи буде набагато вищою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зробити спільний крок в обороні не буде просто. Це вимагатиме від Європи нового оборонного мислення, як від країн-членів, так і від інституцій, промисловості, інвесторів. Це потребуватиме політичної та моральної мужності стояти поряд з Україною на європейській землі так довго, як буде необхідно», - заявила фон дер Ляєн.

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За її словами, у сучасному світі, де існують численні конфлікти та загрози, Європа має готуватися захистити себе, оскільки ціна неготовності відповісти на такі виклики може виявитися набагато вищою.

«Саме тому настав час для Європи зробити цей крок вперед у (посиленні) оборони й безпеки», - додала президент Єврокомісії.

Єврокомісія схвалила український план на 50 мільярдів євро допомоги

Європейська комісія 15 квітня ухвалила український план Ukraine Facility, що є основою для реалізації Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

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Фінансування в рамках Українського фонду допоможе країні підтримувати дієздатність власної адміністрації, виплачувати заробітні плати та пенсії, надавати базові громадські послуги, а також підтримувати процеси відновлення та відбудови в умовах, коли Україна продовжує захищатися від російської агресії.