Данія оголосила про виділення 17-го пакета військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда данських крон (313 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У повідомленні зазначається, що 200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

«Я дякую Данії та Міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену особисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України», — сказав Міністр оборони Рустем Умєров.

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Після візитів на українські підприємства оборонної промисловості міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою.

Яку допомогу Данія надала Україні раніше

Нещодавно уряд Данії ухвалив рішення про виділення 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

У березні Данія оголосила про 16 пакет військової допомоги для України на 2,3 мільярда данських крон (337 млн дол). У пакеті військової допомоги артилерійські системи «Цезар», самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

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У Міноборони Данії зазначити, що 2,3 мільярди данських крон розраховані на 2024-2036 роки. Зокрема, Україна отримає допомогу на 1,3 млрд крон у 2024, 0,2 млрд крон у 2025 та на 0,7 млрд у 2026 роках.

Прем'єри Польщі та Данії обговорили створення "залізного купола" для Європи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що необхідно створити "залізний купол" для захисту європейських міст від повітряних атак. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Варшаві.

Туск зазначив, що Європа потребує системи, подібної до ізраїльського "Залізного купола", для ефективного захисту свого повітряного простору.