Саміт лідерів ЄС вважає терміновим забезпечити додатковими засобами ППО Україну та закликав держав-членів прискорити доставку всієї необхідної військової допомоги, йдеться у висновках після першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У своїх підсумках, які підтримали всі 27 лідерів держав ЄС, Європейська рада рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної й критичної інфраструктури України, в тому числі нещодавні посилені удари по енергетичному сектору.

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Необхідність термінової допомоги ППО та боєприпасів

"Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, в тому числі артилерійські боєприпаси та ракети. Вона закликає Раду (ЄС), зокрема, на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії", - йдеться у висновках.

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Лідери пообіцяли, що ЄС та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори.

Прискорення постачань зброї та фінансування для України

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Володимир Зеленський у своєму зверненні попросив європейців допомогти переконати США прискорити поставки зброї та фінансування для економіки України.

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Мішель зазначив, що лідери погодилися - Європа також повинна швидше надавати допомогу. "Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми досягли результатів", - сказав він ЗМІ після зустрічі.