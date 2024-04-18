Ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками вранці 18 квітня. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, всі повітряні цілі знешкодили. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, минулося без постраждалих.

"На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - написала в Телеграмі Світлана Онищук.

Ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

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Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС.

Згодом російська армія завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі Сум – місцевій ТЕЦ. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.