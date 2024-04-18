Сили протиповітряної оборони знищили всі 13 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136, випущені цієї ночі по Україні, повідомив у Телеграмі командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Вночі 18 квітня ворог атакував Україну 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Усі 13 дронів збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

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Росія атакує дронами Україну майже кожного дня

Нагадаємо, в ніч проти 12 квітня сили протиповітряної оборони знищили 16 російських ударних дронів типу Shahed-131/136 над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областями.

11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 21 російський ударний дрон типу Shahed-131/136 над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.