У Києві Шевченківський районний суд скасував арешт на будівлю, приміщення та земельну ділянку, які належать ТОВ "ВТ Девелопмент".

Ще влітку 2023 року бенефіціаром цієї компанії була вказана Світлана Гринкевич. Вона дружина підозрюваного у розкраданнях на закупівлях Міноборони бізнесмена Ігоря Гринкевича

Про це повідомило видання NGL.media. Відповідне рішення також опубліковане у судовому реєстрі.

Журналісти NGL.media з'ясували, що наразі власником "ВТ Девелопмент" через ТОВ "Ясниський край" є львів’янин Максим Станкевич. Проте ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана Світлана Гринкевич, дружина Ігоря Гринкевича, якого затримали в кінці грудня при спробі дати 500 тис. доларів хабаря працівнику ДБР.

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Він також є підозрюваним у справі щодо махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

У січні 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:

будівлю площею 3100 м2

нежитлові приміщення холодильника-розподілювача площею майже 1760 м2,

земельну ділянку площею 0,15 га.

Зазначається, що арешт на майно компанії наклали у межах досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як).

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"Клопотання мотивовано тим, що арештоване майно ТОВ "ВТ Девелопмент" жодним чином не пов`язане з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та не одержане внаслідок вчинення кримінальних правопорушень", – йдеться у клопотанні адвоката "ВТ Девелопмент".

Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Внаслідок цього суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.

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Справа родини Гринкевичів

29 грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро.

Хабар повинен був посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних Гринкевичу компаній в ході розслідування щодо розкрадань на закупівлях Міноборони.

Наступного дня Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, директорів, офісів і підконтрольних йому компаній. Тоді було розпочато процес арешту активів.

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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів опублікувало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.