У результаті взаємодії Служби безпеки, Офісу генерального прокурора України та польських органів правопорядку затримано громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє СБУ.

“За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі”, - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм основні докази у цій справі у межах надання міжнародно-правової допомоги.

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Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

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Сьогодні за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають.