В енергосистемі України 19 квітня наявний дефіцит електроенергії. НЕК "Укренерго" залучає аварійну допомогу, повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Сьогодні, 19 квітня, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.

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Обмження електропостачання в Україні

Обмеження споживання не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. На Криворіжжі обмеження споживання промисловості діють цілодобово.

Продовжують діяти обмеження електропостачання побутових споживачів на Харківщині; знеструмлено близько 203 тисяч споживачів. На Дніпропетровщині після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2 700 побутових споживачів. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Зазначається, що на одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок.

Імпорт електроенергії з європейських країн

Імпорт електроенергії 19 квітня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 900 МВт-год. Експорт не планується.

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Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.

Починаючи з 15 квітня, НЕК "Укренерго" щодня залучає аварійну допомогу для покриття дефіциту потужності в енергосистемі.