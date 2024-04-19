Українська ігрова студія випустила відеогру під назвою "Двадцять другий: Історії підземного Харкова", яка зображує події перших днів російського вторгнення 2022 року в харківському метро, де багато місцевих жителів шукали притулку в реальному житті.

Наразі гра доступна в ігровому магазині Steam за 50 гривень ($1,27). Розробники Brenntkopf Studio Kharkiv називають її "квестом і візуальним романом", який розповість гравцям "від першої особи про події 2022 року в харківському метро".

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"Ви будете грати за вчителя історії. Ваше завдання - спробувати жити звичайним життям у незвичних умовах станції метро. Ви будете готуватися до уроків, готувати місця укриття для людей, брати участь у житті станції, допомагати звичайним людям. Ви проживете шість днів під землею", - йдеться в описі.

Хоча історія є вигаданою, вона черпає натхнення з реального життя на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли тисячі місцевих жителів Харкова, другого за величиною міста України, розташованого за 30 кілометрів (19 миль) від російського кордону, шукали притулку в підземному метро через інтенсивні бойові дії на поверхні.

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У грі також достовірно відтворена станція харківського метро "23 серпня".

Згідно з першими відгуками, гра не містить жодних бойових дій; вона радше зображує цивільне життя у сховищі під час війни, що триває.

"Грати в цю гру - це занурення в життя харківського метро на початку повномасштабного вторгнення, але без крові, без екшену. Ви підете кроками людини, яка просто намагається продовжувати йти далі, і все ще намагається зрозуміти, що відбувається навколо", - йдеться в одному з відгуків.

Розробник проєкту Віталій Чиж відзначає, що використовував ШІ для створення прозорих текстур та покращення якості зображення.

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«Гра має антивоєнний характер. В ній немає насильства, проте піднімається саме тема війни як такої, а також людини під час війни, що є складними для сприйняття дітьми», — відзначає автор проєкту.

На тлі постійного дефіциту боєприпасів, від якого страждає Україна, Росія посилила свої наступальні дії і розпочала широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова, в результаті якої на початку квітня була зруйнована вся важлива енергетична інфраструктура.