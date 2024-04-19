Українська ігрова студія випустила відеогру під назвою "Двадцять другий: Історії підземного Харкова", яка зображує події перших днів російського вторгнення 2022 року в харківському метро, де багато місцевих жителів шукали притулку в реальному житті.

Наразі гра доступна в ігровому магазині Steam за 50 гривень ($1,27). Розробники Brenntkopf Studio Kharkiv називають її "квестом і візуальним романом", який розповість гравцям "від першої особи про події 2022 року в харківському метро".

Advertisement

"Ви будете грати за вчителя історії. Ваше завдання - спробувати жити звичайним життям у незвичних умовах станції метро. Ви будете готуватися до уроків, готувати місця укриття для людей, брати участь у житті станції, допомагати звичайним людям. Ви проживете шість днів під землею", - йдеться в описі.

Хоча історія є вигаданою, вона черпає натхнення з реального життя на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли тисячі місцевих жителів Харкова, другого за величиною міста України, розташованого за 30 кілометрів (19 миль) від російського кордону, шукали притулку в підземному метро через інтенсивні бойові дії на поверхні.

Advertisement
Росіяни атакували Харківщину «шахедами»
Більше по темі

Росіяни атакували Харківщину «шахедами»

Російські війська цілилися по критичній інфраструктурі регіону.

У грі також достовірно відтворена станція харківського метро "23 серпня".

Згідно з першими відгуками, гра не містить жодних бойових дій; вона радше зображує цивільне життя у сховищі під час війни, що триває.

"Грати в цю гру - це занурення в життя харківського метро на початку повномасштабного вторгнення, але без крові, без екшену. Ви підете кроками людини, яка просто намагається продовжувати йти далі, і все ще намагається зрозуміти, що відбувається навколо", - йдеться в одному з відгуків.

Розробник проєкту Віталій Чиж відзначає, що використовував ШІ для створення прозорих текстур та покращення якості зображення.

Advertisement

«Гра має антивоєнний характер. В ній немає насильства, проте піднімається саме тема війни як такої, а також людини під час війни, що є складними для сприйняття дітьми», — відзначає автор проєкту.

На тлі постійного дефіциту боєприпасів, від якого страждає Україна, Росія посилила свої наступальні дії і розпочала широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова, в результаті якої на початку квітня була зруйнована вся важлива енергетична інфраструктура.

Лео Чіу
Лео Чіу
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У Криму парад до 9 травня "не планується"
У Криму парад до 9 травня "не планується"
Київ Пост
6 хвилин тому
В Україну повернули з Росії ще одну викрадену дитину
В Україну повернули з Росії ще одну викрадену дитину
За матеріалами Укрінформ
35 хвилин тому
ЦРУ попереджає, що Україна може програти війну цього року без нової допомоги США
ЦРУ попереджає, що Україна може програти війну цього року без нової допомоги
AFP
54 хвилини тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Блискавична спецоперація ГУР: російський ТУ-22М3 знищено з С-200
Далі » В енергосистемі зберігається дефіцит - Укренерго