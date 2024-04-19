Фізик, який займається дослідженнями гіперзвукових літальних апаратів, Олександр Куранов, став останнім таким вченим, якого визнали винним у державній зраді за діяльність, яка зазвичай вважається нормальною частиною роботи науковця, але яку Кремль вважає злочином.

У четвер, 18 квітня, міський суд Санкт-Петербурга засудив 76-річного чоловіка до 7 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 100 000 рублів (1100 доларів).

Куранов - останній з понад десяти вчених, залучених до різних сфер гіперзвукових досліджень, які були заарештовані й звинувачені в одному й тому ж злочині - державній зраді за статтею 275 Кримінального кодексу Росії. Від серпня 2021 року він перебував під вартою в слідчому ізоляторі. Щонайменше троє інших затриманих вчених померли у в'язниці.

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Він колишній генеральний директор і головний конструктор Санкт-Петербурзького науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем (НІПГС). За даними російського Інтерфаксу, він брав участь у розробці гіперзвукового літака "Аякс", був автором низки статей і патентів, що стосуються гіперзвукових літаків і ракет, брав участь у семінарах і співпрацював з американськими та китайськими колегами.

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Дар'я Лебедєва, керівник прес-служби судів Санкт-Петербурга, повідомила, що слухання справи Куранова проходило в закритому режимі, оскільки справа була засекречена і була розглянута всього за два засідання. Винесений йому вирок виявився меншим за нижню межу, передбачену за цей злочин, оскільки термін покарання був скорочений у зв'язку з невстановленими "винятковими обставинами".

Хоча деякі з заарештованих за останні шість років вчених працювали безпосередньо над гіперзвуковою зброєю, такою як ракети "Кинжал", "Циркон" і "Авангард", інші були залучені до різних сфер дослідження чистих гіпершвидкостей або суміжних областей. Всі вони були звинувачені за діяльність, яка на Заході вважається нормальною частиною роботи науковця - відвідування конференцій, публікація статей, співпраця та обмін результатами досліджень.

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Були заарештовані вчені з кількох провідних російських інститутів, таких як московський Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, Центральний аерогідродинамічний інститут імені професора Жуковського, Новосибірський інститут теоретичної і прикладної механіки та Інститут лазерної фізики Сибірського відділення Російської академії наук.

Газета The Moscow Times повідомила, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) почала активно цікавитися фахівцями в цій галузі після того, як у 2018 році Путін заявив Федеральним зборам, що російські гіперзвукові ракети "не мають аналогів у світі", можуть подолати всі сучасні системи протиракетної оборони і будуть "фактично невразливі".

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Видання цитує неназваних офіцерів ФСБ, які заявили, що розслідування були поставлені перед ними, і вони повинні були доповісти про свої висновки на "найвищому рівні".

Євген Смирнов, адвокат, який захищав низку обвинувачених у державній зраді, сказав, що мотивація ФСБ "полягала не в тому, щоб знайти винних, а в тому, щоб ув'язнити по кілька людей в кожному інституті", щоб публічно продемонструвати, як перешкоджають іноземним агентствам отримати доступ до інформації про "найкращі в світі" російські ракети.