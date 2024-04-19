Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з громадською спілкою “Українська мережа за права дитини” повернули з Росії 17-річну Мирославу, яку змусили поїхати туди на навчання, повідомляє Мінреінтеграції в Телеграмі.

У 2014 році дівчина залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили з тимчасово захопленої території навчатися в Росію.

Як зазначили у міністерстві, Мирослава жила в гуртожитку і була покинута напризволяще.

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Інформація про неї надійшла в Україну від небайдужих людей. За повернення дівчини взялися представники Української мережі за права дитини в тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому".