У 2014 році генерал Служби безпеки України Ілля Вітюк фільмував розстріли на Майдані з боку “Беркуту”.

Цю інформацію журналістам «Слідство.Інфо» підтвердили в Офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.

Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській під час «Революції Гідності» спецпризначенці київського «Беркуту» розстріляли 48 протестувальників та поранили ще 80-х.

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На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська з’являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.

Реакція Офісу Генпрокурора та експосадовця СБУ

Журналісти «Слідства.Інфо» запитали в Офісу Генпрокурора, департамент якого розслідує злочини, вчинені під час «Революції Гідності», чи ідентифікована ця людина на відео та чи була ця людина допитана.

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«Вказану в запиті особу, яка зафіксована на 03:10 хв відеозапису, розміщеного на інтернет-відеохостингу Youtube за покликанням ідентифіковано як співробітника СБУ. Зазначену особу допитано в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано», — йдеться у відповіді на запит журналістів.

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«Слідство.Інфо» звернулось за коментарем до екскерівника Департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, а зараз військовослужбовця Сергія Горбатюка, кого саме з працівників Спецслужби допитували як свідка через це відео.

«Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу «Беркут», він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, — він теж не впізнав», — каже Сергій Горбатюк.

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Відео, де помічено Вітюка (03:04)