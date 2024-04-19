У 2014 році генерал Служби безпеки України Ілля Вітюк фільмував розстріли на Майдані з боку “Беркуту”.
Цю інформацію журналістам «Слідство.Інфо» підтвердили в Офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.
Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській під час «Революції Гідності» спецпризначенці київського «Беркуту» розстріляли 48 протестувальників та поранили ще 80-х.
На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська з’являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.
Реакція Офісу Генпрокурора та експосадовця СБУ
Журналісти «Слідства.Інфо» запитали в Офісу Генпрокурора, департамент якого розслідує злочини, вчинені під час «Революції Гідності», чи ідентифікована ця людина на відео та чи була ця людина допитана.
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«Вказану в запиті особу, яка зафіксована на 03:10 хв відеозапису, розміщеного на інтернет-відеохостингу Youtube за покликанням ідентифіковано як співробітника СБУ. Зазначену особу допитано в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано», — йдеться у відповіді на запит журналістів.
«Слідство.Інфо» звернулось за коментарем до екскерівника Департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, а зараз військовослужбовця Сергія Горбатюка, кого саме з працівників Спецслужби допитували як свідка через це відео.
«Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу «Беркут», він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, — він теж не впізнав», — каже Сергій Горбатюк.
Відео, де помічено Вітюка (03:04)
Начальника кібербезпеки Вітюка відсторонили від роботи
Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк відсторонив від виконання службових обов'язків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".
Kyiv Post звернувся за коментарем до Іллі Вітюка, втім не отримав відповіді на час публікації матеріалу.
4 квітня журналіст-розслідувач "Слідство.інфо" Євген Шкурат опублікував матеріал про Іллю Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України(СБУ).
У своєму репортажі Шкурат стверджував, що Вітюк та його дружина Юлія Вітюк не могли дозволити собі квартиру вартістю 1,5 мільйона доларів на свої доходи, а отже, могли отримати вигоду від певної форми корупції.
Вітюки не прокоментували цю історію.
Більше інформації про розслідування ви можете знайти тут.
1 квітня, напередодні публікації розслідування "Слідства", до Шкурата в одному з київських торгових центрів підійшли співробітники військкомату, які мали намір вручити йому повістку.
Після перегляду записів з камер відеоспостереження колеги журналіста повідомили, що співробітники поліції отримали вказівку підійти саме до Шкурата від людини, поміченої на тому ж місці, яка виявилася оперативником СБУ.
Видання "Слідство" також повідомило, що їх попередили, щоб вони не оприлюднювали результати журналістського розслідування.
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