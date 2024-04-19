Похмуре попередження Білла Бернса пролунало в той час, коли Палата представників Конгресу США має проголосувати в суботу за пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, який вже кілька місяців затримують республіканські законодавці, союзники Дональда Трампа, який прагне знову стати президентом.

Адміністрація президента Джо Байдена, лобіюючи надання Україні більшої кількості боєприпасів та інших матеріальних засобів, попереджала, що ця прозахідна союзниця США може втратити територію через вторгнення російських військ, якщо не отримає більше американської допомоги.

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Але в четвер, виступаючи в Центрі Джорджа Буша, Бернс заявив, що ставки зараз набагато вищі.

"З поштовхом, який дасть військова допомога, як практично, так і психологічно, я думаю, що українці цілком здатні втримати свої позиції до 2024 року", - сказав Бернс.

Більше по темі Дружина проросійського бойовика з Техасу заявила, що її чоловіка викрали російські танкісти Експерти припускають, що відвертий прихильник захоплення Кремлем сходу України загинув від рук агентів Києва, інші ж підозрюють, що американець став жертвою розборок місцевих бандитів.

"Без додаткової допомоги картина набагато гірша", - додав він.

"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання", - сказав він.

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Бернс не уточнив, що він має на увазі під "програти" війну.

Він також спробував проілюструвати, наскільки важко українським військам забезпечити себе свіжими боєприпасами.

За словами Бернса, дві бригади - підрозділи чисельністю понад 2000 солдатів - мають "15 артилерійських пострілів на день" і "загалом 42 мінометні постріли", відповідно.

Суботнє голосування в Палаті представників є одним із серії голосувань за окремі пакети допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

Президент України Володимир Зеленський також виступив із грізними попередженнями про те, що його країна програє війну, якщо не отримає більше військової допомоги.

Тексти законопроєктів США, що передбачають допомогу Україні

Республіканці в Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

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Деталі законопроєктів

Згідно з текстами законопроєктів, передбачається:

26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю;

60,8 мільярда доларів на підтримку України;

8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з мільярдами доларів для Тайваню.

Крім того, очікується публікація четвертого законопроєкту, спрямованого на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії, зокрема, продаж заморожених активів російських олігархів і запровадження суворіших санкцій проти Росії, Китаю та Ірану.

Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.

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"Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили Майк Тернер і Джим Гаймс.