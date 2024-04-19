"Проведення 9 травня військового параду та ходи «Безсмертного полку» в Республіці Крим не планується. Це пов'язано з питаннями безпеки", - заявив він.

Російський очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що параду на 9 травня на території півострова не буде.

У тимчасово окупованому Криму російська псевдовлада скасувала парад на 9 травня у зв'язку з безпековими заходами, повідомила місцева окупаційна влада півострова.

Зазначається, що про скасування парадів та інших заходів до 9 травня з «міркувань безпеки» також повідомила влада низки російських регіонів – зокрема, Курська, Брянської, Бєлгородської, Рязанської та Псковської областей.

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У 2023 році паради до 9 травня було скасовано у 23 російських регіонах.

На півострові діє підвищений, "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.