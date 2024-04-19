У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) пообіцяли ексклюзивний годинник тому, хто зробить найбільший донат у рамках благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси “Сич” для підрозділів ГУР.

Про це повідомляє ГУР МО.

“У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси “Сич” для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон “Єдині новини”, українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25”, - йдеться у повідомленні.

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Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону подякував усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

“Нищівні “Сичі”, як ми їх називаємо, - чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному - до 50. Оператори ГУР вже знищили “Сичами” ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати”, - сказав Юсов.

Більше по темі "Бавовна в Татарстані": ГУР атакувало російський авіаційний завод Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що вранці у середу безпілотники ГУР влучили в авіазавод ім. Горбунова в Казані, який виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Як отримати годинник від Буданова

Для закриття збору на “Сичі” потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень. Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР Кирила Буданова - ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.

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“Ми розуміємо, що найбільший донат - це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям”, - наголосив Юсов.

Скільки грошей зібрано станом на 19 квітня

Станом на 14:00 сума у "банці" майже сягнула 20 мільйонів гривень. Загальна мета збору становить 25 мільйонів гривень.