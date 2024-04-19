Німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила ще один завод з виробництва безпілотників в Україні. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.

Про це повідомили на сайті компанії.

Новий завод став другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.

Заводи компанії Quantum-Systems GmbH в Україні

"Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни", - йдеться в повідомленні.

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Наразі компанія Quantum Systems виробляє продукцію подвійного призначення для цивільного і державного сектору. Штат підприємства становить близько 250 співробітників.

Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.

Які дрони-камікадзе має на озброєнні Україна

Наразі українська армія активно використовує іноземні дрони-камікадзе, щоб атакувати російські бази, об'єкти та скупчення військових і техніки.

Українці намагаються розвивати власні потужності та виробляти більше БПЛА для здійснення ударів по противнику. Наразі в Україні, наприклад, розробляють далекобійний дрон "Морок".

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Ці безпілотники покликані забезпечити українських військових можливістю завдавати ударів по об'єктах противника у глибокому тилу. Їхній штовхаючий гвинт розташований у хвостовій частині, а саме тіло БпЛА збудовано за нормальною аеродинамічною схемою.

Дрон-камікадзе розрахований на те, щоб нести до 30 кілограмів корисного навантаження на відстань до 800 кілометрів. У жовтні 2023 року Сергій Стерненко та Ігор Лаченков збирали на 100 таких далекобійних БпЛА.

Новий український ударний дрон Backfire готують до серійного виробництва. Backfire – це передовий ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1.

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Цей дрон може залітати на відстань до 35 кілометрів у тил ворога, що допоможе уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.