У середу, 17 квітня, урочистим фіналом завершився конкурс бізнес-ідей «STARTUP із Запорізькою політехнікою». З 21 бізнес-ідеї відбіркова комісія обрала 10 найкращих.

Про це повідомили на сайті університету.

Фіналістів і гостей привітали ректор Національного університету «Запорізька політехніка» Віктор Грешта, проректор Андрій Іванченко, заступник директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Ігор Паренчук, голова ГО «Лабораторія юридичного дизайну» Вячеслав Пряміцин, заступниця голови Ради Запорізької обласної федерації роботодавців Альона Гавриленко, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених та спеціалістів Сергій Леощенко.

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Як відбувалася робота над проєктами

Працювати над проєктами студенти почали у лютому. Зареєстровані учасники пройшли спеціальне навчання від Запорізької політехніки, яке було спрямовано на покращення навичок організації, просування та презентацій бізнес-ідей.

Загалом навчання складалось з 5 відкритих вебінарів, які було організовано за підтримки Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Учасники отримали сертифікати після завершення навчального курсу.

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Результати конкурсу бізнес-ідей «STARTUP із Запорізькою політехнікою»

З 21 бізнес-ідеї відбіркова комісія обрала 10 найкращих. У фіналі презентації учасників оцінювали партнери університету — представники організацій і підприємств:

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Запорізька обласна федерація роботодавців

ПАТ «Запоріжсталь»

АТ «Мотор Січ»

ДП «Івченко-Прогрес»

АТ «Креді Агріколь Банк»

Запорізький кластер «Інжиніринг — Автоматизація — Машинобудування»

ТОВ «АЛД Інжиніринг та будівництво».

Переможці конкурсу:

1 місце — команда «CashTech 3D» з бізнес-ідеєю «Пляшки — сировина для 3D друку».

2 місце — команда «Akatsuki» з бізнес-ідеєю «Використання штучного інтелекту та комп'ютерного зору для автоматизованого реверс-інжинірингу друкованих плат».

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3 місце — команда «ProEco» з бізнес-ідеєю «Мобільний ECO-додаток».

Переможців відзначили приємними призами від профкому студентів, сертифікатами для поїздок від «Іван таксі» та преміями.

Також вони отримають безплатну консультацію від керівниці Центру підтримки технологій та інновацій НУ «Запорізька політехніка» Наталі Висоцької

Команда «CashTech 3D» отримала сертифікат від АТ «Креді Агріколь Банк» на 1 рік безплатного обслуговування та сертифікат на участь у програмі «Lab2Market_UA» поза межами конкурсу та безплатні консультації у сфері інтелектуальної власності та інновацій тривалістю 8 годин від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

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Переможців у спеціальній номінації від ДП «Івченко-Прогрес» привітав Юрій Торба — заступник директора підприємства з наукової роботи, начальник експериментально-випробувального комплексу ДП «Івченко-Прогрес», відзначивши такі команди сертифікатами на проходження практики та цінними призами